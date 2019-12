Junge Frau nach Unfall auf der B2 verletzt

Bei einem Unfall am Montag Nachmittag auf der B2 zwischen Bruck und Mammendorf ist eine junge Frau verletzt worden. Ihr Auto hat nur noch Schrottwert.

Mammendorf - Die 22-Jährige kam nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Richtung Bruck fahrend allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr mit ihrem Mini Couper knapp 40 Meter durch den Grünstreifen, bevor sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum stieß. Der Wagen wurde über die Gegenfahrbahn geschleudert und blieb dann auf der anderen Straßenseite liegen. Die junge Frau aus dem Westkreis kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf an die 20 000 Euro geschätzt. Weil keine Betriebsstoffe ausgelaufen waren, konnte die zwischenzeitlich komplett gesperrte Bundesstraße relativ bald wieder für den Verkehr frei gegeben werden. (st)

Auch interessant: Der Baulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck.