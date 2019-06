Er sagte niemandem, wie krank er wirklich war: Mammendorfer stirbt mit 51 Jahren

Konrad Zacherl war beliebt in Mammendorf. Man kannte ihn als als einen, der half, wenn Hilfe gebraucht wurde. Seine Krankheit behielt er für sich - bis zum Ende.

Mammendorf – Dass Zacherl auch ein sehr tapferer Mann war, das zeigte sich für viele womöglich erst nach seinem Tod, der für die Angehörigen und seine vielen Freunde völlig überraschend kam.

Konrad Zacherl wurde 1968 in Mammendorf als jüngstes von vier Kindern geboren. Aus seinem Heimatort wegzugehen, kam ihm nie in den Sinn. Nach der Schule machte er eine Lehre zum Kfz-Mechaniker, später lernte er auch noch das Estrichlegen. Mit seinen vielen handwerklichen Fähigkeiten war er die Idealbesetzung für den Mammendorfer Bauhof, wo er seit Mai 1999 arbeitete. Egal, was getan werden musste, was gerade gesucht wurde oder zu organisieren war – der Mann mit dem Schnauzbart hatte alles im Griff. Mit seiner ruhigen und freundlichen Art war er ein angenehmer Kollege und zuletzt stellvertretender Bauhofleiter.

Seine Freizeit gehörte der Feuerwehr – und das schon seit er 16 Jahre alt war. Als Maschinist für Löschfahrzeuge und Drehleitern leistete er der Truppe wertvolle Dienste. Sein Fachwissen war gefragt, wenn es um die Beschaffung neuer Fahrzeuge ging. Zacherl war Mitglied der entsprechenden Projektgruppe und Beisitzer im Vereinsrat. Um sein Wissen immer auf dem neusten Stand zu halten, absolvierte er viele Lehrgänge. 2009 wurde sein Engagement mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Freistaats Bayern für 25 Jahre aktive Dienstzeit belohnt.

Konrad Zacherl verrät keinem, wie schlimm es steht - er will seine Mutter schonen

Wenn noch Zeit blieb, ging Konrad Zacherl gerne kegeln. Und wenn er Urlaub hatte, dann reiste er nicht etwa in ferne Länder, sondern packte auf dem Bauernhof einer befreundeten Familie mit an. „Das Bulldogfahren hat ihm großen Spaß gemacht“, erzählt Schwägerin Wally Zacherl. Oft legte er seinen Urlaub extra so, dass er bei der Ernte helfen konnte. Auch für seine sechs Nichten und Neffen war „Koni“ immer zur Stelle, wenn es etwas zu tun gab.

Die Krebsdiagnose kam spät – zu spät, wie sich herausstellen sollte. Doch Konrad Zacherl erzählte niemandem, wie schlimm es um ihn stand. Er verbreitete Hoffnung, als er selbst schon längst keine mehr haben konnte. Vor allem seiner 92-jährigen Mutter wollte er Monate des Bangens ersparen. Dass die Chemotherapie, zu der er regelmäßig fuhr, lediglich eine Palliativbehandlung war, erfuhr seine Familie erst nach seinem Tod. Konrad Zacherl wurde 51 Jahre alt.