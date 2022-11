Krähen werden immer mehr - Bürger könnten Klage auf den Weg bringen

Von: Dieter Metzler

Die Saatkrähen breiten sich in Mammendorf aus. Für die neu entstandenen Kolonie an der Sparkasse kann die Gemeinde Vergrämungsmaßnahmen beantragen, da dieser Bereich ein Wohngebiet ist. © Claus Schunk

Die Saatkrähen-Population im Bereich der Eichen-/Ahornstraße hat deutlich zugenommen. Das berichtete Bürgermeister Josef Heckl (BGM) nun im Gemeinderat.

Mammendorf – Anfang November hatte eine Anliegerversammlung stattgefunden.

Zu Beginn des des Tagesordnungspunktes rief Heckl noch einmal die Bemühungen der Gemeinde im Kampf gegen die Krähen in Erinnerung. So hatte der Gemeinderat im Dezember vergangenen Jahres bei der Oberen Naturschutzbehörde Vergrämungsmaßnahmen beantragt. Die wurden jedoch allesamt mit der Begründung abgelehnt, dass sich die Saatkrähenkolonie überwiegend in einem Gewerbegebiet befindet, also in einen eher konfliktärmeren Standort. „Dem kann ich nur begrenzt folgen“, sagte Heckl, „sind doch die angrenzenden Wohngebiete sehr nah.“

Sollen Bürger Klage erheben?

Die Gemeinde klagte, jedoch als nicht unmittelbar Betroffene hatte sie schlechte Karten. Erfolgreicher wäre wohl gewesen, wenn die betroffenen Bürger selbst geklagt beziehungsweise Vergrämungsmaßnahmen beantragt hätten, so der Rathauschef. Die Klage wurde aus formellen Gründen abgewiesen.

Anfang November fand dann einen Anliegerversammlung statt, zu der rund 50 Bürger kamen. Darunter waren nicht nur die Anwohner von Eichen-/Ahornstraße, sondern auch diejenigen, die in der Nähe der Sparkasse wohnen. Dort gibt es eine neue Kolonie.

Allerdings ist die Situation dort eine andere, weil es sich um eine Wohngebiet und nicht um ein Gewerbegebiet handelt. „Hier ist auch die Gemeinde unmittelbar betroffen mit dem neuen Kinderhaus, der Kinderkrippe sowie der Alten Schule, die öffentlich genutzt wird“, erklärte Heckl.

Der Bürgermeister informierte über den jüngsten Vorstoß im Bayerischen Landtag, den Schutzstatus der Saatkrähen herunter zu stufen. Dieser endet nun in einer Bundesratsinitiative. „Aber der Ausgang ist ungewiss. Das kann natürlich dauern. Ich denke, wir sind da weiter in der Pflicht, und müssen uns damit weiter auseinandersetzen.“

Unterschriftenliste

Das war letztlich auch der Tenor der Anliegerversammlung, dran zu bleiben. Man ging so auseinander, dass nochmals alle Anlieger von der Gemeinde angeschrieben werden und ihnen dabei das Ergebnis der Versammlung mitgeteilt wird. Im Rathaus wird zudem eine Unterschriftenliste ausgelegt, darin sollen die Leute die Gemeinde beauftragen, etwas zu tun. Aber letztlich müssten die Bürger aus der Eichen-/Ahornstraße selbst Vergrämungsmaßnahmen beantragen. Für den Standort im Bereich der Sparkasse, also mitten im Ort, will die Gemeinde das tun.

„Die Gemeinde wird die Bürger rechtlich und fachlich auch mit ihrem Anwaltsbüro unterstützen“, versprach Heckl. Jeder Bürger müsse sich aber darüber bewusst sein, wenn es zum Klageweg kommt, dass es keinerlei Garantien gibt, dass die Sache erfolgreich ausgeht. Deshalb riet er, die Sache nicht ohne eine Rechtsschutzversicherung anzugehen.

