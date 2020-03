Landwirte sehen sich als Getriebene

2019 war ein schweres Jahr für die Landwirtschaft. Der Hagelschaden im Mai und das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ habe den Bauern stark zugesetzt, sagte Gregor Grill, Vorstand des Maschinenrings Fürstenfeldbruck, auf der 59. Jahreshauptversammlung.

Mammendorf – „Die Landwirtschaft muss für den Umweltschutz, und am besten auch noch für den Klimawandel herhalten“, kritisierte Grill die Medien. Es gebe nur noch Verbote. Niemand spreche von gesunden Nahrungsmitteln, regional und nachhaltig produziert. Es werde auch nicht wahrgenommen, dass eine starke Landwirtschaft unabhängig von globalen Ereignissen macht. „Wir Landwirte müssen täglich der Bevölkerung vermitteln, was wir für die Umwelt tun.“

Einer der 83 anwesenden Landwirten war Kreisobmann Georg Huber. Die Probleme, die die Landwirtschaft habe, brauche man nicht wegdiskutieren, sagte Huber bei seinem Grußwort. Vor drei Jahren sei er noch der Meinung gewesen, man könne die Dinge selbst in den Griff kriegen. „Doch ich bin eines Besseren belehrt worden. Wir sind seit Jahren Getriebene.“ Die gesamte Landwirtschaft unterliege einem Strukturwandel, der den Bauernverband genauso betreffe wie den Maschinenring.

„Die gesamte Gesellschaft handelt anders, als sie redet“, meinte Huber. Es werde eine Landwirtschaft schlecht geredet, die in der Produktion von Lebensmitteln weltweit führend sei. Vielleicht habe man sich auch zu lange vor die schwarzen Schafe gestellt. „Das wird uns heute zum Bumerang.“ Demonstrieren sei nicht die Aufgabe der Landwirte, was man brauche sei ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander.

Gastredner bei der Jahresversammlung im Mammendorfer Bürgerhaus war Klaus Keppler, Vorstand der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung. In seinem knapp einstündigen Vortrag informierte Keppler die Landwirte umfassend darüber, wie der Boden in der Praxis fruchtbarer gemacht werden kann. Der oberschwäbische Landwirt Keppler hat die Qualität seiner Böden verbessert und den Einsatz von Glyphosat massiv reduziert. Trotzdem sollte das Mittel zur Unkrautvernichtung seiner Ansicht nicht ganz verboten werden, so wie es die EU bis Ende 2022 vorsieht.

Kepplers Fazit zu 25 Jahren konservierender Bodenbearbeitung: nachhaltige Verbesserung der Bodenstruktur, eine Zunahme des Humusgehalts von 2,2 auf 3,2 Prozent, keine Probleme mehr mit Verschlammung und Erosion, gestiegenes Wasserhaltevermögen, eine hohe Tragfähigkeit der Böden, die Anpassung der Fruchtfolge sowie eine deutliche Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln.