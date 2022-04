Mädchen fällt vom Pferd – Eltern klagen gegen Reitschule

Bei einer Reitstunde wurde ein Mädchen verletzt. © Beispielfoto: picture alliance / dpa

Bei einer Reitstunde ist ein Mädchen verletzt worden. Die Eltern werfen der Reitschule organisatorische Fehler vor.

Mammendorf/München – Das Pony, das die achtjährige Alina (Name geändert) zu Beginn der Reitstunde am 13. August 2020 zugeteilt bekommt, trägt den Namen Smiley. Beim Galoppieren ist allerdings Schluss mit Lächeln: Das Pony geht durch, Alina fällt vom Pferd und verletzt sich. 6000 Euro Schmerzensgeld haben ihre Eltern vor dem Münchner Landgericht eingeklagt. Sie werfen der Betreiberin der Mammendorfer Reitschule einen Organisationsfehler vor.

Longieren

Am Unfalltag wurden zwei Unterrichtseinheiten parallel durchgeführt: Vier Reiterinnen, darunter Alina, reiten um das 20 mal 60 Meter große Areal. In der Mitte eine Freundin von Alina, eine Anfängerin, die auf einem Pferd reitet, das eine Ausbilderin an einer Leine im Kreis führt. Longieren heißt das im Reiterjargon.

Bei Galoppübungen mit Gerte passiert es dann: Smiley läuft auf das Longier-Pferd zu, bremst abrupt ab und weicht aus. Bei einem dieser Manöver fällt Alina, die seit einem Jahr Reitstunden nimmt, vom Pferd. Über ihre Verletzungen ist vor dem Münchner Landgericht nicht gesprochen worden. Spätfolgen hat Alina, die die Verhandlung neben ihrem Vater mit einem Stofftier auf dem Schoß verfolgt, wohl nicht davon getragen.

Eine Sachverständige erklärt die Zusammenhänge: Ohne Parallelunterricht oder Gerteneinsatz wäre der Unfall wohl nicht passiert. Wichtig sei bei Parallelunterricht, dass die Inhalte aufeinander abgestimmt seien, und jeder Reitlehrer das jeweils andere Geschehen beobachte. Und der Ausbildungsstand von Alina? Der sei auch wichtig. Für das Meistern außergewöhnlicher Situationen komme es jedoch mehr darauf an, welcher Typ Alina sei: mutig oder zaghaft. Und das könne nicht mehr überprüft werden, weil Alina nach dem Unfall nicht mehr reite.

Parallelunterricht?

Anschließend formuliert Richter Thonig die aus seiner Sicht entscheidende Frage: Hätte der Longierunterricht parallel zur Reitstunde stattfinden dürfen? Die Sachverständige hatte sich nur darauf festgelegt, dass der Parallelunterricht eine zusätzliche Gefahrenquelle darstelle und nicht hätte stattfinden sollen. „Lieber eine beleidigte Schülerin als eine, die vom Pferd fällt“, so die Pferdewirtschaftsmeisterin. Andererseits hat man zwischenzeitlich die Abläufe am Unfalltag nachgestellt – mit einem vergleichbaren Mädchen anstelle von Alina. Dabei ist alles gut gegangen.

Der Richter weist darauf hin, dass Alina in der schlechteren Position ist, weil sie die Beweislast für eine Pflichtverletzung trägt, und schlägt vor, dass sie ein Drittel des eingeklagten Schmerzensgeldes, also 2000 Euro bekommt und Zwei Drittel der Verfahrenskosten zu tragen hat. Dem Vergleichsvorschlag stimmen beide Parteien zu, ohne damit offenbar zufrieden zu sein. Gelächelt hat jedenfalls keiner. amü

