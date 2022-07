Musikalische Nacht in Mammendorfs Zentrum

Auch auf dem Rathausplatz in Mammendorf wird es während der Musikalischen Nacht ein Konzert geben. (Archivfoto) © Dieter Metzler

Ganz Mammendorf, da ist sich Kulturreferent Anton Fasching sicher, fiebert der „Musikalischen Nacht“ am Samstag, 9. Juli, entgegen. Ab 18 Uhr unterhalten Künstler, Bands und Chöre die Besucher.

Mammendorf - Seit Februar plant Fasching die Musikalische Nacht. „Nach einer so langen Pause lief es schon ein wenig zäh an“, sagt er. Die Vereine zögerten, weil noch ungewiss war, ob überhaupt wieder gefeiert werden darf.

Gleich drei Live-Bands aus Mammendorf werden am Samstag vor St. Jakob für Stimmung sorgen: Betont lässig, Poor Blue Jam Fools und Green Heritage. Ganz andere Musik gibt es beim evangelischen Gemeindezentrum zu hören. Der Gesangverein Mammendorf bringt Volkslieder, Schlager sowie Pop- und Rocksongs zu Gehör, die sicherlich den ein oder anderen zum Mitsingen animieren werden.

Liebhaber italienischer Musik kommen bei der Pizzeria Paparazzi auf ihre Kosten. Cantabo heißt so viel wie „ich werde singen“ und das wird der Pfarrverbandschor im Katholischen Pfarrheim machen. Mit dabei sind auch der Kinderchor und die Chorfreunde vom Althegnenberger Liederkranz. Sozusagen als Highlight tritt die bekannte „Münchner Ruhestörung“ auf, eine Samba Trommelgruppe.

Im alten Schambergerhaus kann man einen kleinen Einblick bekommen, was dort vielleicht eines Tages nach der Sanierung möglich sein wird. Bei der Musiknacht wird Brot gebacken im Backhäusl und mit Griebenschmalz serviert. Dazu erklingen Oldies vom Plattenspieler und Tonband.

Exakt terminiert sind die Aufführungen im Bürgerhaus: Um 18.30 Uhr spielt das Musikinstitut Kiendl-App, um 19.30 Uhr die Blaskapelle eine Eröffnungsserenade. Um 20.30 und 21.30 Uhr gibt es im Bürgersaal jeweils einen Theater-Sketch, dazwischen tritt nochmals die Blaskapelle auf.

Am neuen Rathausplatz lädt der Bläserkreis „da Capo“ zu einem Konzert mit dem Thema „Wir stechen in See“ ein. Und eine Besonderheit bietet der Bläserkreis um 18 Uhr im Sitzungssaal: Max und Moritz, eine Bubengeschichte in sieben Streichen, musikalisch untermalt von den Musikern aus dem Bläserkreis. Neben der Musik gibt es ein umfangreiches kulinarisches Angebot. Der Eintritt zur Musikalischen Nacht ist frei. dm