Nächster Versuch, die Krähen los zu werden

Von: Dieter Metzler

Eine Krähe. © picture alliance / dpa

Mammendorf gibt nicht nach: Man möchte die Saatkrähen vertreiben. Nun wird zumindest für eine Kolonie beantragt, das tun zu dürfen.

Mammendorf – Zwei Saatkrähen-Kolonien gibt es mittlerweile im Ort: eine auf Gewerbegrundstücken an der Eichen-/Ahornstraße, zudem eine Splitterkolonie nahe Sparkasse. Die Anwohner sind von Dreck und Lärm genervt.

Alles abgelehnt

Im November hatte das Rathaus die betroffenen Bürger zu einer Versammlung geladen. Dabei erfuhren sie, dass alle von der Gemeinde beantragten Vergrämungsmaßnahmen für den Standort Eichen-/Ahornstraße von der Regierung von Oberbayern (Obere Naturschutzbehörde) abgelehnt worden waren. Die Klage, die das Rathaus daraufhin eingereicht hatte, wird nicht weiterhelfen. Bürgermeister Josef Heckl (BGM) sagt dazu: „Die Klage wird wohl aus formellen Gründen keine Chance haben“ – weil die Kommune in ihren Rechten nicht verletzt werde.

Heckl will nun nochmals mit den Anwohnern sprechen: „Die Betroffenen müssten selbst Maßnahmen zur Vergrämung beantragen.“

Kolonie an der Sparkasse

Anders verhält es sich bei der Splitterkolonie an der Sparkasse. Hier handelt es sich um einen reinen Siedlungsbereich, für den ein öffentliches Interesse besteht, sodass die Kommune zuständig ist. Also beschloss der Gemeinderat mit 13:2 Stimmen, folgende Vergrämungsmaßnahmen für dieses Gebiet bei der Regierung zu beantragen: Man möchte außerhalb der Aufzuchtzeit Nester entfernen und Eier aus Nestern nehmen lassen, zudem einen Falkner mit einem Greifvogel bis Mitte April „Streife gehen“ lassen. Nachdem der Landtag eine Bundesinitiative angestoßen hat, den Schutzstatus der Saatkrähen auf EU-Ebene herabstufen zu lassen, hofft man in Mammendorf auf ein Umdenken bei der Naturschutzbehörde.

Bei der Versammlung mit den Bürgern gingen auch Unterschriftenlisten herum – damit wollte das Rathaus dem Antrag auf Vergrämung Nachdruck verleihen. Dass etwas unternommen werden müsse, hatten 40 Anwohner der Eichen-/Ahornstraße und 20 des Bereichs an der Sparkasse unterschrieben. Heckl: „Da hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht.“

