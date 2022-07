Baugebiet nordöstlich von Nannhofen geplant

Grundstücke nordöstlich von Nannhofen sollen Bauland werden. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Gemeinde hat Grundstücksteilflächen nordöstlich von Nannhofen gekauft. Sie sollen zu Bauland werden. Denn die Nachfrage nach Wohnraum in Mammendorf ist – so wie in anderen Kommunen auch – groß.

Mammendorf - Im Gemeinderat habe man schon länger darüber diskutiert, dort ein Baugebiet zu realisieren, sagte Bürgermeister Josef Heckl (BGM). Dabei sei es immer wichtig gewesen, dass die Bäume und der Grünbereich erhalten bleiben sollen. Wichtig für das Baugebiet sei, dass man östlich des Mini-Wertstoffhofes eine Erschließung hinbekomme und dabei auch dafür sorge, dass die Verkehrsbelastung nicht zu groß werde, so Heckl.

Den Bereich in Nannhofen bezeichnete der Rathauschef als sehr sensibel, weil über Jahrzehnte kaum eine bauliche Entwicklung stattgefunden habe. Dabei müsse man den Grundsatz, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, bei der Entwicklung neuer Baukonzepte in dieser exponierten Lage, beachten.

Deswegen wurde auch in den Vorbesprechungen schon darüber diskutiert, ob nicht ein städtebaulicher Planungswettbewerb durchgeführt werden soll. „Den ich als sinnvoll erachte“, so Bürgermeister Heckl.

Nachdem die Flächen im Außenbereich liegen, muss der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Gegen die Stimmen der Grünenfraktion, Verena Halbritter und Max Altmann, stimmte der Gemeinderat der Aufstellung des neuen Bebauungsplans für den Bereich nordöstlich Nannhofens zu.

In der räumlichen Entwicklungsstrategie des Landkreises sind die betroffenen Flächen als Potentialflächen Wohnen ausgewiesen. Zudem liegen die Flächen verkehrsgünstig nahe dem Bahnhof Nannhofen, eine Baulandausweisung bietet sich an dieser Stelle aus ortsplanerischen Gründen an.

Nach dem Baugesetzbuch haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Verwaltung rät allerdings von der Durchführung eines beschleunigten Bebauungsplanverfahrens aufgrund aktueller Rechtsprechung ab, nachdem es dem Gebiet an der notwendigen Anbindung an den bestehenden Siedlungsbereich fehlt und ein neuer, selbständiger Siedlungsansatz entsteht. Dieter Metzler