„Nicht zu begreifen“: Unbekannter stiehlt Defibrillator aus Sparkasse

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Der verschwundene Defi. © FFW Mammendorf

Der durch eine Spendenaktion der Feuerwehr finanzierte Defibrillator in der Sparkasse Mammendorf ist verschwunden. Es wurde eine entsprechende Anzeige bei der Polizei erstattet.

Mammendorf - „Vermutlich gab es keinen defitypischen Einsatz, sodass davon ausgegangen wird, dass der Defibrillator geklaut wurde“, schreibt der Sprecher der Feuerwehr Mammendorf. Die Gemeinde Mammendorf habe daher bereits am 14. April 2022 Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Schaden beläuft sich auf 1200 Euro.

„Die Feuerwehrführung kann nicht begreifen, wie man sich an Gemeinschaftseigentum vergreifen kann, dass zu dem einem hohen Ziel dient, nämlich Leben zu retten“, so der Feuerwehrsprecher.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Defibrillatoren und aktive Ersthelfer seien wichtige Bausteine in der Rettungskette in der Zeit bis der Rettungsdienst am Einsatzort ist. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck entgegen. Diese ist unter der Telefonnummer 08141/612-0 erreichbar.

Hier die weiteren Standorte von Defibrillatoren in Mammendorf:

Firma Aremo, Oskar-von-Millerstraße 1, jederzeit; Bürgerhaus, zu den Öffnungszeiten; Turnhalle, zu den Öffnungszeiten; Volksbank, jederzeit

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.