Papiercontainer in Flammen - Polizei geht von Brandstiftung aus

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Als die Feuerwehr kam, brannte der Container lichterloh. © FFW Mammendorf

In Mammendorf sind am Wochenende zwei Papiercontainer angezündet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Mammendorf - Der erste Brand wurde in der Nacht auf Samstag um 22.45 Uhr aus der Bahnhofstraße am kleinen Wertstoffhof gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Papiercontainer bereits in Vollbrand, wie die Polizei berichtet. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Container übergriffen. Außerdem löschte die Feuerwehr den Brand, der sich in der Vegetation neben dem kleinen Wertstoffhof auszubreiten begann.

Übergreifen verhindert

Zwei Tage später, Sonntagnacht gegen 22 Uhr, wurde erneut ein brennender Papiercontainer in Mammendorf gemeldet. Diesmal am kleinen Wertstoffhof in der Neuen Heimat. Anwohner bekämpften den Brand mit einem mit einem Feuerlöscher, wie die Polizei berichtet. Auch hier konnte die Feuerwehr Mammendorf das Übergreifen des Feuers auf weitere Container verhindern.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Zwölf Mann im Einsatz

Im Einsatz waren beide Male zwölf Feuerwehrdienstleistende mit dem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20 und das Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 für rund 30 Minuten, wie die Feuerwehr berichtet. Zusätzlich stand ein weiteres Löschfahrzeug in Bereitschaft.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1200 Euro. Die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (08141) 6120.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.