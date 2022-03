Kolonie bleibt ein Problem: Regierung untersagt Vertreibung der Saatkrähen

Die auf rund 230 Vögel angewachsene Saatkrähen-Kolonie in einem Wäldchen an der Eichen-/Ahornstraße in Mammendorf bleibt ein Problem: Die Regierung von Oberbayern hat der Gemeinde Vergrämungsmaßnahmen untersagt.

Mammendorf – Der Gemeinderat hat daher beschlossen, Einspruch gegen den Bescheid der Regierung einzulegen.

Nach einer klar mehrheitlichen Entscheidung im Gemeinderat soll der Einspruch aber nur ein erster Schritt sein, um alle formalen Fristen zu wahren. In Folge sollen Rechtsmittel gegen den Ablehnungsbescheid geprüft werden. Dazu müssen nicht nur die Erfolgsaussichten geklärt werden, sondern auch, inwieweit die Kosten einer Klage durch einen Rechtsschutz abgedeckt werden. Ist Letzteres nicht gegeben, muss der Gemeinderat entscheiden, ob trotzdem geklagt werden soll.

Vize-Bürgermeister Peter Muck (CSU), der für den erkrankten Rathauschef Josef Heckl die Sitzung leitete, sprach sich für den Klageweg aus: „Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Bürgern.“ Ihn ärgert, dass sich kein Vertreter der Regierung vor Ort ein Bild gemacht habe: „Die Leute, die über dieses Thema zu entscheiden haben, wohnen nicht an solchen Orten.“ Dritter Bürgermeister Manfred Heimerl (FW) wollte gar alle Rechtsmittel ausgeschöpft wissen.

Keine Mehrheit fand Benjamin Miskowitsch (CSU) für seinen Vorschlag, nicht gleich mit dem Mittel der Klage zu arbeiten. Deren Chancen müssten sehr genau geprüft werden. Zudem sei die Vergrämung der Saatkrähen auch eher „überschaubar erfolgreich“.

Einig war man sich jedoch darin, mit den ebenfalls von der Saatkrähen-Problematik betroffenen Kommunen Eichenau, Maisach und Puchheim in einen intensiven Erfahrungsaustausch zu treten. In diesem Zusammenhang hatte Miskowitsch vorgeschlagen, beim Landesamt für Umweltschutz nachzufragen, ob Mammendorf Aufnahme in das sogenannte Saatkrägen-Management finden könne. Er führte an, dass Eichenau und Puchheim dort bereits vertreten seien. Dies ist ein dreijähriges Projekt, in dem Lösungen für ein möglichst konfliktarmes Miteinander von Mensch und Tier gesucht werden.

Unterstützung fand der Vorschlag durch Thomas Holzmüller (FW) und Verena Halbritter (Grüne). Halbritter allerdings befand die Ablehnung der Regierung für schlüssig. Sie sprach sich außerdem gegen ein Fällen der Bäume aus: „Das würde die Kolonien der Saatkrähen nur zersplittern.“

