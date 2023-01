Mammendorf richtet Grünflächen für mehr Artenschutz her

Von: Dieter Metzler

Das Rathaus in Mammendorf © mm

Schon seit April 2021 beschäftigen sich Gemeinderat und Gemeinde auf Antrag der Freien Wähler (FW) damit, wie man Arten- und Klimaschutz vor Ort ausbauen kann. Nach wie vor gibt es aber viele öffentliche Grünflächen, die in diesem Bereich verbessert werden könnten. Daher geht die Arbeit dieses Jahr weiter.

Mammendorf – Was genau bei Orts- und Landschaftsgestaltung verbessert werden soll, dazu gibt es Vorschläge einer Projektgruppe. Darin sitzen Vertreter des Bund Naturschutz, des Obst- und Gartenbauvereins, des Bauhofs sowie Umweltreferentin Verena Halbritter (Grüne).

Die Arbeit der Gruppe und ihre Vorschläge erläuterte Werner Zauser (FW). Er berichtete, dass es Begehungen, auch außerhalb von Mammendorf gegeben habe. Aus den gemachten Feststellungen ergaben sich Vorschläge.

So könnten beispielsweise Materialien, die bei Räumung von Grundstücken oder Sanierung von Spielplätzen anfallen, weiterverwendet werden. Beispielsweise könne man gebrauchten Sand zum „Ausmagern“ von Blühwiesen, Steine oder Granitblöcke zur Schaffung von Lebensraum für Amphibien, Totholz als Lebensraum für Insekten verwenden. Der Obst- und Gartenbauverein hat Interesse einen Kräutergarten anzulegen, aus dem sich Besucher auch Kräuter mitnehmen könnten. Dazu könnte eine Fläche in der Grünanlage „Neue Heimat“ geschaffen werden.

Am Parkplatz am Bahnhof sollten nach Vorstellung der Projektgruppe Bäume nachgepflanzt werden. Die Lärmschutzwand am Bahnhof könnte mit Kletterpflanzen ansehnlicher gestaltet werden.

Zudem sollten die Bürger verstärkt informiert werden. Über das Mitteilungsblatt, aber auch mit Schildern an Grundstücken, die aufklären und allgemeine Empfehlungen zu Arten- und Klimaschutz enthalten. Die Bürger will man auch ins Boot holen beim jährlichen Ramadama. Man könnte sich dabei auf eine Fläche konzentrieren und mit den Mitarbeitern des Bauhofs Pflanzaktionen durchführen, Amphibiengewässer herrichten, Gehölze zurückschneiden und neuen Lebensraum für Flora und Fauna schaffen. Auch Schulen und Vereine könnten mitmachen.

Die Projektgruppe stellt auch Fragen an die Gemeindeverwaltung. Zum Beispiel möchte man wissen, wie der Sachstand bei der Sanierung des Erlbaches ist. Die Maßnahme war vor Jahren durch das Wasserwirtschaftsamt angeregt worden. Allerdings muss sie mit Anrainergemeinden durchgeführt werden.

