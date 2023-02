Welche Farbe soll die sanierte alte Schule bekommen?

Von: Dieter Metzler

So könnte die neue Alte Schule aussehen: Der Entwurf des Büros Gerum und Haake sieht einen Glasanbau mit Lift vor. © Visualisierung: Gerum und Haake

Hellgelb oder ein kräftiges Rot oder doch lieber irgendwas dazwischen? In welcher Farbe die Alte Schule am neuen Rathausplatz angestrichen werden soll, sorgte jetzt im Gemeinderat für Diskussion.

Mammendorf – Das mit der Sanierung der Alten Schule beauftragte Architekturbüro erläuterte den Ratsmitgliedern den neuen Ansatz. Dieser schlägt unter anderem eine deutlich kräftigere Farbe vor. Insgesamt stellte der Architekt drei Farbvarianten vor. Die sollten letztlich dem Rathausplatz mehr Tiefe und dem gesamten Ensemble mit dem Neubau des VG-Gebäudes mehr Harmonie verleihen.

Gemeinderat Anton Fasching (BGM) schwante nichts Gutes. „Wenn wir über Geschmack reden, wird es gefährlich“, sagte er und sollte damit Recht behalten. In der anschließenden Diskussion um die Farbgestaltung der Fassade von dem ursprünglichen hellgelben Anstrich bis zu einem kräftigen Rot erhitzten sich eine dreiviertel Stunde lang die Gemüter.

Einigen, wie Dritten Bürgermeister Manfred Heimerl (FW), war die rote Farbe zu kräftig. Anderen gefiel die helle Farbe nicht. So sagte Josef Reindl (BGM), dass eine helle Farbe in Südlage bei starker Sonneneinstrahlung blenden würde. Dagegen meinte Thomas Holzmüller (FW): „Die dunkle Farbe geht gar nicht. Die bestehende Fassade gefällt mir nach wie vor und passt auch in die Gesamtkonzeption.“

Man müsse die Farbe nicht unbedingt an den ursprünglichen VG-Anbau anpassen, sagte Bürgermeister Josef Heckl (BGM). Selbst eine von Vize-Bürgermeister Peter Muck (CSU) vorgeschlagene Probeabstimmung ergab keinen klaren Trend. Werner Zauser (FW) schlug vor, dass sich der Bauauschuss vor Ort noch einmal damit auseinandersetzen sollte.

Das Gremium folgte Zausers Vorschlag. Man sollte eine gewisse Rückhaltung für das Gebäude wahren, damit es nicht zu dominant werde. Zudem sollte man nicht in die Bredouille kommen, das neue VG-Gebäude übertrumpfen zu wollen. Dieses sei nach wie vor das Kernstück auf dem Platz, gab der Architekt den Ratsmitgliedern abschließend mit auf den Weg.

