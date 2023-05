So läuft‘s mit der Selbstbedienung im Festzelt

Von: Dieter Metzler

Ich habe nichts dagegen, wenn es nicht auf Kosten der Bedienungen geht. Michaela Schöll Selbstbedienung ist im Mammendorfer Festzelt an den weniger stark frequentierten Tagen angesagt. Aber auch am Eröffnungstag mussten sich die Besucher kurzerhand ihr Bier selbst holen. © dieter Metzler

Das Hendl und das Bier werden an den Tisch gebracht. So war man das auf dem Mammendorfer Volksfest gewohnt. Doch heuer ist das etwas anders.

Mammendorf – An besucherschwachen Tagen ist Selbstbedienung angesagt. Bei den Volksfest-Besuchern kommt das neue Konzept gemischt an.

Das neue Festwirt-Duo, Christoph Otto und Michael Lautenbacher, bezeichnet das Konzept als Hybridlösung. Grund dafür ist der Personalmangel in der Gastro-Branche. In der Selbstbedienung liege deshalb die Zukunft, das glauben zumindest die beiden Festwirte.

Anders sehen das Paul Schneider und seine Ehefrau Helga (beide 66). Das Paar aus Gröbenzell spricht sich strikt gegen eine Selbstbedienung aus: „Das Bedienungspersonal soll doch etwas verdienen. Wenn sie nicht da sind, dann verdienen sie ja auch nichts. Da geht der Schuss nach hinten los.“

Nachteil?

Ebenfalls an das Personal denkt Michaela Schöll (56). „Ich habe nichts dagegen, wenn es nicht auf Kosten der Bedienungen geht“, sagte sie. Ihre Tochter Lisa (20) sah das genauso. Die Bedienungen sollen halt keinen Nachteil haben. Beide schlugen eine Regelung vor, wie sie in manchen Biergärten praktiziert wird. „In einem Teilbereich wird bedient, meistens da, wo ein Tischtuch ausgebreitet ist, und der andere Teil ist Selbstbedienung.“

Eigentlich sei er es gewohnt, seine Bestellung bei der Bedienung am Platz aufzugeben, erzählt Felix Mayer (27) aus Mammendorf. „So kenne ich es halt.“ Aber er hätte auch kein Problem, aufzustehen und seine Mass oder sein Hendl selbst zu holen. Genau das habe er auch am Eröffnungstag machen müssen, als das Festzelt binnen kürzester Zeit voll gewesen sei.

Düstere Zukunft?

Auch Simon Huber (70) und sein Sohn Bernhard (34) aus Mammendorf verstehen die Festwirte. „Wenn in den Zelten wenig los ist, verstehe ich das in jeder Hinsicht“, so Simon Huber. „Warum sollen die Bedienungen nutzlos rumstehen? Da spielen ja wohl auch wirtschaftliche Gründe eine Rolle. Der einzige Vorteil für den Besucher selbst ist, er spart sich das Trinkgeld.“

Und der neben den beiden sitzende Spezl, Dennis Gehrmann (32), prognostiziert den Volksfesten auf den Dörfern eine düstere Zukunft. Ohne die Unterstützung durch die Gemeinde und nur durch die beiden Wochenenden sowie dem Feiertag dazwischen sei das Mammendorfer Volksfest seiner Meinung nach ohnehin nicht rentabel.

„Ich kann es total verstehen, wenn die Festwirte sich für eine Mischform entscheiden“, meinte Bettina Detsch (38) aus Mammendorf. „Wenn‘s Bierzelt gerammelt voll ist, dann wäre Selbstbedienung natürlich ein Schmarrn“, sagte sie. Das Warten auf eine Mass Bier oder ein Hendl würde sich dann nur an die Ausgabestellen verlagern, denn dort würden sich lange Schlangen bilden, führt sie weiter aus. Und Ehemann Marcus (49) befürchtet gar, dass sein Platz womöglich besetzt wäre, wenn er zurück an den Tisch käme. „Ansonsten finde ich das in Ordnung mit der Selbstbedienung.“

Das Volksfest

geht in den Endspurt: Am Mittwoch ist der Kindernachmittag (ab 14.30 Uhr) und der Tag der Betriebe und Vereine; um 15 Uhr Theater mit „Kasperl kommt ins Festzelt; Am Donnerstag findet um 10 Uhr Frühschoppen des König Ludwig Weißbierfanclubs statt, 19 Uhr „089 Band“; Am Sonntag: 150 Jahre Veteranen- und Kameradenverein, 8.30 Uhr Treffen der Veteranen und Vereine am Rathausplatz, 10 Uhr Festgottesdienst am Kriegerdenkmal, 11.30 Jubiläumsfeier im Festzelt, 18 Uhr Festausklang mit der Blaskapelle Adelshofen. Der Betrieb im Festzelt startet immer um 11.30 Uhr.

