Im Schamberger-Haus: Tafel eröffnet Ausgabestelle in Mammendorf

Von: Eva Strauß

Ins leer stehende Schamberger-Haus in der Ortsmitte Mammendorf zieht die Tafel ein. © Dieter Metzler

Wo einst Lebensmittel verkauft wurden, kann man schon bald wieder welche bekommen: Die Maisacher Tafel eröffnet im Schamberger-Haus eine Ausgabestelle – nur für ukrainische Flüchtlinge.

Mammendorf – „Unser Problem ist vor allem, die Menge an ukrainischen Flüchtlingen zu versorgen“, erklärt Katrin Rizzi von der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck, den Grund für die zusätzliche Ausgabestelle. Die Maisacher Tafel sei einfach an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt – auch räumlich.

Und es werden immer mehr Personen, die zur Tafel kommen, Vor allem erwarte man deutlich mehr Ukrainer, so Rizzi. Wie berichtet sollen weitere Flüchtlinge in Mammendorf untergebracht werden. „Das kann die Maisacher Tafel nicht mehr bewältigen.“

Hinzu kommt, dass sich an den Ausgabe-Tagen sehr lange Schlangen auf dem Maisacher Rathausplatz bilden. Dort hat die Tafel ihre Räume. „Für die Flüchtlinge ist das auch irgendwie ein Treffpunkt“, erklärt Rizzi. Das habe immer wieder für Kritik gesorgt.

Die Tafel versucht zwar über ein farbiges Punktesystem auf den Tafelausweisen (ein Farbe entspricht einer bestimmten Ausgabezeit), die Besucher zu steuern, aber der Ansturm ist zu groß. „Derzeit versorgt die Maisacher Tafel rund 420 Personen die Woche“, sagt Rizzi. „Das ist ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr von 127 Prozent.“

Eine Lösung musste her. Da vor allem viele ukrainische Flüchtlinge in Oberschweinbach untergebracht sind und weitere in Mammendorf erwartet werden, lag es nahe, die neue Ausgabestelle in Mammendorf zu eröffnen. Das Schambergerhaus, das seit Jahren leer steht, war rasch gefunden. „Wir sind froh, dass uns die Gemeinde so schnell einen Raum zur Verfügung stellen konnte“, sagt Rizzi.

Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss werden gerade umgebaut. Ein Kühlregal für Molkerei-Produkte sowie ein Regal für Obst und Gemüse sind nötig. Mehr nicht, denn die Mammendorfer Tafel ist eine reine Ausgabestelle. Vorbereitet wird die Ware nach wie vor in Maisach und dann in den Nachbarort gefahren. „Das ist einfacher, als wenn zwei Teams vorbereiten würden“, erklärt Rizzi.

Versorgen soll die neue Ausgabestelle ausschließlich ukrainische Flüchtlinge – und zwar die aus Oberschweinbach und die, die in die neue Unterkunft in Mammendorf kommen werden. Die anderen Asylbewerber, die in Mammendorf untergebracht sind, müssen weiterhin nach Maisach gehen. „Die sind das auch so gewohnt“, sagt Rizzi. Zudem werde man die neue Ausgabestelle nicht groß kommunizieren.

Normann Wenke, der Leiter der Maisacher Tafel, hofft, dass man die Mammendorfer Tafel nur vorübergehend braucht. Katrin Rizzi ist da allerdings skeptisch: „Die Zahlen steigen. Es kommen auch immer mehr deutsche Kunden zur Tafel.“

Die Tafel in Mammendorf startet am 7. März. Geöffnet ist immer dienstags von 13 bis 15 Uhr. Drei neue Ehrenamtliche konnten gewonnen werden, es werden aber noch weitere Helfer gesucht. Ebenso Lebensmittelspenden. Wer helfen will, kann sich melden bei Katrin Rizzi, Telefon (0 81 41) 34 87 22. es