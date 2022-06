Feuerwehr statt Badesee: Tag der offenen Tür in Mammendorf lockt viele Gäste an

Zwei neue Fahrzeuge gesegnet

Von Dieter Metzler schließen

Ein buntes Programm inklusive Fahrzeugsegnung, Vorführungen und einer Blaulichtparty bot die Feuerwehr Mammendorf an ihrem Tag der offenen Tür.

Mammendorf – Das Thermometer an der Apotheke zeigte 34 Grad am frühen Nachmittag an, doch das hielt die Mammendorfer nicht ab, bei ihrer Feuerwehr trotz der Hitze vorbeizuschauen. Bereits eine Stunde nach Eröffnung war der Platz vor dem Feuerwehrgebäude in der Augsburgerstraße gut besucht. Vor allem Familien mit ihren Kindern gaben der Feuerwehr den Vorzug gegenüber einem Besuch am Badesee.

Feuerwehrreferent Benjamin Miskowitsch hatte die Rolle des Moderators übernommen und kündigte die Vorführungen nicht nur an, sondern erläuterte auch die einzelnen Vorgänge. Spektakulär anzusehen war die Fettexplosion, die Rettung einer eingeklemmten Person aus einem Fahrzeug nach einem simulierten Unfall, die Löschung eines brennenden Autos sowie der simulierte Sprung einer 80 Kilogramm schweren Puppe vom Dach des Feuerwehrgebäudes in ein Sprungkissen.

+ Die ökumenische Segnung der beiden neuen Feuerwehrfahrzeuge übernahmen Diakon Tomislav Rukavina und Pfarrerin Sabine Huber. © Dieter Metzler

Diakon Tomislav Rukavina und die evangelische Pfarrerin Sabine Huber nahmen auf dem Platz die ökumenische Segnung der beiden Feuerwehrfahrzeuge sowie des neuen Lkw für den Bauhof der Gemeinde vor. Zuvor gab es eine Reihe von Ansprachen, beginnend mit Feuerwehrkommandant Christian Huber, Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl, Feuerwehrreferent Miskowitsch, Landrat Thomas Karmasin und Kreisbrandrat Christoph Gasteiger.

Mammendorf hat die einzige Kinderfeuerwehr im Landkreis

Die Vielzahl von Ehrengästen, sagte Kommandant Huber, zeige, dass heute für Mammendorf ein ganz besonderer Tag sei. Bürgermeister Heckl meinte: „Gleich zwei neue Fahrzeuge zu beschaffen, da haben wir im Gemeinderat schon einmal kräftig geschwitzt, so wie heute.“ Die finanzielle Herausforderung sei enorm gewesen, zumal die staatliche Förderung nur knapp 30 Prozent betrug. Um die Zukunft der Feuerwehr sei Bürgermeister Heckl nicht bange. Denn Mammendorf habe als bisher einzige Wehr im Landkreis mit der Kinderfeuerwehr früh angefangen, sich um Nachwuchskräfte zu kümmern.

+ Auch die Kinderfeuerwehr war beim „Tag der offenen Tür“ dabei. Wegen der Nachwuchskräfte sei ihm um die Zukunft nicht bang, sagte Bürgermeister Josef Heckl. © Dieter Metzler

Er sei heute ein stolzer Feuerwehrreferent, sagte Miskowitsch. Nicht nur allein wegen der Segnung der zwei neuen Fahrzeuge, sondern auch, „weil Sie heute so zahlreich erschienen sind“. Es gebe für „Ehrenamtliche“ keinen größeren Lohn als die Wertschätzung für ihre Arbeit. Dem Gemeinderat dankte Miskowitsch für die Entscheidung. „Es ging nicht darum, was wollen wir, sondern, was brauchen wir in den Fahrzeugen.“

Kommandant Huber, der Vorstandsvorsitzende des Feuerwehrvereins, Florian Zacherl, und Miskowitsch konnten am späten Abend einen Haken hinter ihr Fest machen: Es wäre alles perfekt organisiert und reibungslos über die Bühne gegangen. Ihren Dank richteten sie an ihre fleißigen Helfer, die auch dafür sorgten, dass es an Speis und Trank nicht fehlte.