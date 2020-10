Getränke-Lieferdienst als Corona-Geschäftsidee

Viele Unternehmen sind in der Corona-Krise auf die Bremse getreten. Dawid Rygoll und Tobias Maurer haben mit ihrem Getränkemarkt Gas gegeben. Das Duo hat einen Lieferservice für seine flüssigen Produkte ins Leben gerufen.

Mammendorf – „Die Idee für den Lieferservice entstand wegen Corona“, sagt Rygoll. Während der Krise haben die beiden immer wieder Anfragen bekommen, ob sie die Getränkekisten auch nach Hause liefern könnten. „Getränke-Service M&R“ nennt sich die neue Firma. M&R steht für die Initialen der Nachnamen der Inhaber.

Das Duo hat sich vor rund eineinhalb Jahren mit dem Getränkemarkt in Mammendorf selbstständig gemacht. Kennengelernt haben sich der 26-jährige Rygoll und der drei Jahre jüngere Maurer aber schon viel früher. „Wir haben beide zuvor im AEZ-Supermarkt in der Buchenau gearbeitet“, sagt Rygoll. Dort traf er Maurer. Er selbst sei bereits mehr als zehn Jahre im Handel tätig. Beste Voraussetzungen für die Neugründung des Lieferdienstes – zumal das Duo im Getränkemarkt in Mammendorf auch ausreichend Lagerflächen für den Lieferdienst hat.

Erst einmal in einem Umkreis von 20 Kilometern rund um ihren Heimatort wollen Maurer und Rygoll die Getränke ausfahren. Immerhin 1300 Biere, Weine, Spirituosen und alkoholfreie Getränke haben sie im Angebot. Der Preis für die Lieferung wird durch einen Zwei-Euro-Aufschlag pro Tragl abgerechnet. „Wenn es gut läuft, können wir den Lieferbereich ausweiten“, sagt Rygoll.

Die Wege, sich über das Angebot zu informieren, beschränken sich derzeit noch auf Telefon, E-Mail und Facebook. „Ein Flyer und eine Homepage sind in Arbeit“, sagt Rygoll. Bis die fertig sind, gibt es Infos entweder unter der (01578) 5075935, per E-Mail an getraenke-mr@web.de oder auf der Facebook-Seite „Getränke-Service M&R“. ad