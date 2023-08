Trinkwasser-Rohrnetz muss gespült werden

Von: Helga Zagermann

Teilen

Weil Ablagerungen in den Trinkwasserleitungen entfernt werden müssen, kommt es in Mammendorf zu Einschränkungen in der Wasserversorgung. (Symbolfoto) © dpa

Weil Ablagerungen in den Trinkwasserleitungen entfernt werden müssen, kommt es in Mammendorf zu Einschränkungen in der Wasserversorgung.

Mammendorf - Von 21. August bis 15. September finden umfangreiche Rohrnetzspülungen statt, teilt das Rathaus mit. Die genauen Termine und Zeiten wurden mit einem Informationsschreiben an alle Haushalte verteilt.

Die Maßnahme ist erforderlich, „um eine Versorgung mit Trinkwasser in bester Qualität dauerhaft zu gewährleisten“, betont Vize-Bürgermeister Peter Muck. Man bitte daher die Bürger um Verständnis für die Einschränkungen.

Es kann zu Druckmangel und Trübung (Färbung) des Wassers kommen – durch die gelösten Ablagerungen. Diese seien „gesundheitlich und hygienisch in der Regel vollkommen unbedenklich“, heißt es aus dem Rathaus. Sie bestehen „meist aus Eisen, Mangan oder auch Korrosionsrückständen“.

Während der Spülung werden kurzzeitig trinkwasserzugelassene Zusätze wie Gas- oder Luftgemische eingesetzt, um die Ablagerungen besser zu lösen. Diese sind unbedenklich. Doch in den ersten 50 bis 100 Metern nach der Zugabestelle können kleinere Gasblasen in Hausanschlüsse gelangen. Danach sei „das Gemisch in der Regel so gelöst wie beispielsweise in einem Medium-Mineralwasser“ und werde daher nicht weiter wahrgenommen.

Vor dem jeweiligen Beginn der Spülung in einer Straße sollten sich Bürger Wasser abfüllen, kein Wasser aus der Leitung entnehmen, keine Wäsche waschen, die Geschirrspülmaschine nicht benutzen, Aquarien nicht auffüllen. Auch nach Abschluss der Arbeiten könne das Wasser noch getrübt sein.