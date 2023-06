Unbekannter Mann belästigt Mädchen auf der Straße

Mammendorf

Von Thomas Steinhardt schließen

In Mammendorf hat am Sonntag ein Exhibitionist eine 15-Jährige belästigt. Die Kripo sucht Zeugen - vor allem zwei Passanten.

Mammendorf - Am gestrigen Sonntag, 25.06.2023 trat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger einer 15-Jährigen als Exhibitionist gegenüber. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Blickkontakt

Gegen 18.30 Uhr war die Jugendliche am Sonntag (25. Juni) zu Fuß vom Bahnhof Mammendorf die Straße „Neue Heimat“ in Richtung Ganghoferstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger habe Blickkontakt zu ihr hergestellt, seine Hose ein Stück herunterzog und sich ans Geschlechtsteil gefasst, berichtet die Kripo.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Als zwei Passanten vorübergingen, zog er sich die Hose wieder hoch. Nach einigen Metern jedoch wiederholte er sein vorheriges Verhalten erneut. Zudem soll er der 15-jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck an den Arm gefasst haben. Das Mädchen lief daraufhin davon.

Täterbeschreibung

Der unbekannte Täter ist laut Beschreibung etwa 1,70 Meter groß. Er blonde/hellbraune Haare und ist etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt, kurze weiße Jeans, einen braun-schwarzen Gürtel und eine Sonnenbrille

Der Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck richtet sich an alle, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können. Insbesondere werden die beiden genannten Passanten gebeten, sich unter Telefonnummer (08141) 6120 zu melden, so die Kripo am Montag.

Auch interessant: Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.