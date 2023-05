Wetter vermiest Volksfest in Mammendorf - Frage nach nächstem Festwirt offen

Von: Dieter Metzler

Teilen

Als Highlight angekündigt, wurde das Weißbierkarussell aufgrund des schlechten Wetters eher zum Reinfall. Bei sechs Grad schmeckt eine Mass einfach nicht. Festwirt Christoph Otto © Dieter M;etzler

Mit einem neuen Festwirt-Duo und einem Weißbierkarussell als neuer Attraktion startete das Mammendorfer Volksfest – die Verantwortlichen waren voller Zuversicht. Doch die Bilanz, die nun gezogen wurde, fällt ziemlich negativ aus. Offen ist zudem, ob das Festwirt-Duo im nächsten Jahr wieder kommt.

Mammendorf – „Das schlechte Wetter war der große Faktor, dass das Volksfest heuer nicht so erfolgreich wie in den vergangenen Jahren verlief“, berichtet Volksfestreferent Florian Simetsreiter. Als Beispiel nannte er das Bulldog-Treffen. Lediglich 110 alte Vehikel hatten Mammendorf am ersten Volksfest-Sonntag angesteuert. „Das war gut ein Drittel weniger als sonst“, so Simetsreiter. Und dieser Trend habe sich eigentlich über die ganzen zehn Tage, die das Volksfest dauerte, fortgesetzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Als das Festzelt aufgebaut wurde, habe er den neuen Festwirten, Michael Lautenbacher und Christoph Otto, vorsorglich geraten, dieses zu beheizen. Den Rat befolgte das Festwirt-Duo, aber so richtig warm wurde es im Zelt dennoch nicht. „Da haben es häufig viele Leute bei einer Mass belassen und sind dann wieder gegangen“, sagt Simetsreiter.

Auch wenn es am Seniorennachmittag für eine halbe Stunde bei den Hendln Engpässe gegeben habe, so sei das Essen gut gewesen, meint der Volksfestreferent. Er habe an neun der zehn Tagen dem Zelt einen Besuch abgestattet. Die Qualität der Speisen sei stets gut gewesen. Auch von anderen Besuchern habe er gutes Feedback erhalten.

Für die Schausteller sei das Geschäft ein Reinfall gewesen. Grund auch hier: das nasskalte Wetter. Lediglich am Kindernachmittag, an dem das Wetter besser war, kamen mehr Besucher.

Nahtlos an die negative Bilanz schließt sich der früher stets gut besuchte Kabarettabend an. „Auch hier kamen rund 30 Prozent weniger Leute als in den Jahren zuvor“, sagt Simetsreiter. Wobei nicht allein das Wetter den Ausschlag gegeben habe, sondern eher der in der Region nicht so bekannte Musikkabarettist Vogelmayer. „Die 200 aber, die doch gekommen waren, waren alle begeistert“, so Simetsreiter.

Lediglich am Eröffnungstag und am Tag der Vereine sei das Festzelt gut besucht gewesen, berichtet der Volksfestreferent. Festwirt Christoph Otto räumt ein, dass die Festwoche schon ein wenig holprig losging. „Wir hatten einige Defizite im Servicebereich“, sagt er. „Das musste sich erst alles einspielen. Dann aber, nach drei, vier Tagen lief es wesentlich besser.“

Ernüchternd war auch der Bierumsatz. „Es war ein Drittel weniger als sonst“, berichtet Otto und schiebt dem schlechten Wetter den Schwarzen Peter zu. „Bei sechs Grad schmeckt eine Mass einfach nicht.“ Und auch am Weißbier-Karussell war es nicht so gemütlich.

Gelobt wird von Otto der Rückenwind durch die Gemeinde, den die Festwirte erhielten. „Vor allem die tolle Zusammenarbeit mit dem Bauhof muss ich herausstellen. Ohne die Unterstützung wären wir aufgeschmissen gewesen.“

Nach der Hochzeitsreise von Bürgermeister Josef Heckl werde man über eine weitere Zusammenarbeit sprechen, teilt Otto mit. Ob das Festwirt-Duo auch im nächsten Jahr wieder nach Mammendorf kommen wird, darüber müsse noch einmal gesprochen werden, sagt auch Simetsreiter. Die Tendenz sei allerdings: wohl eher nicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.