Wahlwerbung nur auf dafür vorgesehenen Wänden

In Mammendorf wird es vor den Kommunalwahlen am 15. März keine wilde Plakatierung geben, teilt Vize-Bürgermeister Peter Muck (CSU) mit.

Mammendorf – Mit der CSU, der Bürgergemeinschaft, der SPD, den Freien Wählern und den Grünen haben sich alle fünf Partien, die sich um die Sitze im Gemeinderat bewerben, bereit erklärt, ihre Wahlplakate nur an den fünf vom gemeindlichen Bauhof aufgestellten Plakatwänden aufzuhängen. So werden die Wähler am Bürgerhaus, bei der Burschenanlage an der Münchner Straße, am Martin-Luther-Platz, am Volksfestplatz sowie am Bahnhof über die Kandidaten informiert.

„Wir wollen damit ein Zeichen setzen und zeigen, dass in Mammendorf alle Parteien gut miteinander auskommen“, sagt Muck. Es bedurfte keiner allzu großen Überredung, so Muck: „Alle waren sofort bereit, mitzumachen.“ Ausgenommen sind die Plakate für die Wahl des Kreistags und des Landrats. dm

Auch interessant: Der große Überblick zur Kommunalwahl im Kreis FFB