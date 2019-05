Weißer Rauch: Akkus einerSolaranlage geraten in Brand

In einem Ablöschbecken wurden die Li-ionen Akkus versenkt. Zwölf Stunden später waren sie immer noch nicht abgekühlt.

Feuerwehreinsatz

von Ingrid Zeilinger schließen

Akkupacks einer Photovoltaik-Anlage sind am Freitag gegen 20.30 Uhr im Keller eines Hauses in der Eichenstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr musste mit Atemschutzgeräten anrücken. Denn diese Li-ionen Akkupacks sind schwer zu löschen.