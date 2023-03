Mammendorfs Weltladen ist nun ein Verein - erste große Aufgabe steht schon an

Von: Dieter Metzler

Die Vorstandschaft des neugegründeten „Weltladen Mammendorf e. V.“: (v.l.) Brigitte Kneifel, Ingeborg Fischer, Monika Walch, Rita Müller, Martin Pöller, Sonja Drexl, Petra Gerum, Lisa und Thomas Loder; es fehlt Dagmar Trapp. © Metzler

Die Ehrenamtlichen des Weltladens in Mammendorf haben einen eigenen Verein gegründet. Die Institution an sich gibt es seit über 30 Jahren. In neuer Form geht es nun in die Zukunft, in der wieder ein Umzug ansteht.

Mammendorf – Seit Januar 2023 gelten Umsatzsteueränderungen. Davon betroffen sind auch Kirchengemeinden und angegliederte Weltläden. Die Kirchenstiftung Mammendorf hatte daher dem Weltladen-Team nahegelegt, einen eigenen gemeinnützigen Verein zu gründen.

Zur Gründungsversammlung trafen sich im Pfarrheim 25 interessierte Bürger. Altbürgermeister Johann Thurner regelte als Versammlungs- und Wahlleiter die Formalien. Die Satzung des Vereins wurde ohne Gegenstimme angenommen, die Mannschaft für den Vorstand stand bereit und musste nur noch gewählt werden. Vorsitzender des „Weltladen Mammendorf e. V.“ ist nun Martin Pöller, seine Stellvertreterin Ingeborg Fischer. Weitere Posten besetzen Sonja Drexl als Schriftführerin, Monika Walch als Kassiererin und Dagmar Trapp als Vertreterin für Öffentlichkeit und Laden. Zu Beisitzern wurden Lisa und Thomas Loder sowie Petra Gerum gewählt, zu Kassenprüfern Brigitte Kneifel und Rita Müller. Bis alles offiziell ist, werde man unter dem Dach der Kirche weitermachen, teilte Ingeborg Fischer mit.

Zuvor hatte Susanne Kuffer einen Rückblick auf die über 30-jährige Geschichte des Weltladens gegeben „Wir hatten damals die Motivation, die Welt ein bisschen gerechter zu machen“, sagte sie. So wurden Anfang der 1990er-Jahre fair gehandelte Waren einmal monatlich nach dem Gottesdienst verkauft. Pfarrer Michael Schlosser gefiel die Aktion und er stellte einen festen Platz im Pfarrhof für den Verkauf zur Verfügung. „1995 weihten wir den Platz ein und verkauften einmal wöchentlich aus zwei Schränken unsere Waren“, erzählte Susanne Kuffer. Der Umsatz war nicht überwältigend, aber okay. Ab 1998 lieferte das Team fair gehandelte Bananen aus Ecuador an einen festen Abonnentenkreis.

Zur Geschichte der Institution gehören auch die Umzüge. Wegen der Sanierung des Pfarrhofs zog der Weltladen 2005 ins Untergeschoss der Alten Schule um. Jetzt konnte das Angebot erweitert werden. Neben Produkten aus fairem Handel gab es auch Kunsthandwerk. Zweimal in der Woche wurde nun für zwei Stunden geöffnet. Der Jahresumsatz betrug 4000 Euro. Die finanzielle Abwicklung mit dem Finanzamt lief ab 1998 über die Kirche.

Doch 2019 musste das Team die Alte Schule verlassen, weil diese saniert wurde. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe war auch das Schambergerhaus im Gespräch, bis die jetzige Bleibe in der ehemaligen Bäckerei Winkler/Gürtner an der Augsburger Straße Ende 2020 gefunden wurde.

Doch die frühere Bäckerei muss das Weltladen-Team spätestens 2024 räumen. Und so steht die erste große Aufgabe für den Verein bereits fest: eine neue Bleibe suchen.

