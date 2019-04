Gebäude soll abgerissen werden, doch nun wurden Störche gesichtet - und sorgen für Wirbel

Jahre lang stand die alte Molkerei in Mammendorf leer. Jetzt will ein Investor das Gebäude abreißen und Wohnungen errichten. Ein Storchen-Paar könnte die Pläne allerdings durchkreuzen. Seit Tagen werden die Tiere immer wieder auf dem Schornstein gesichtet. Sollten sie brüten, wäre der Abriss womöglich erstmal vom Tisch.

Mammendorf – Wohnraum ist knapp. Auch in Mammendorf. Da kam die Nachricht gerade recht, dass ein Investor aus München auf dem Areal der alten Molkerei 30 Wohnungen errichten will – eines der größten derartigen Projekte im Ort in den vergangenen Jahren. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt.

Unternehmen will altes Gebäude in Mammendorf abreißen, doch nun wurden Störche gesichtet

Doch es könnte sein, dass sich das Unternehmen zu viel Zeit gelassen hat. Denn seit einigen Tagen werden zwei Störche beobachtet, die immer wieder den Schornstein auf dem Gelände anfliegen. Ob sie sich das Bauwerk als Brutplatz erwählt haben, weiß niemand. Die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt steht bereits in Kontakt zu dem Investor. Wie es weitergeht, weiß momentan niemand.

Sollten die Störche tatsächlich ein Nest bauen und ihren Nachwuchs über Mammendorfs Dächern groß ziehen, müssten die Behörden den Abriss erst einmal unterbinden. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet ausdrücklich, besonders geschützte Arten zu stören sowie ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder gar zu beseitigen.

+ Bei einem ersten Überflug mit der Foto-Drohne von Gemeindrat Anton Fasching zeigten sich noch keine Nestbestandteile. Zu sehen ist aber ein Krähennest am Turm. Das könnte erklären, warum Krähen immer wieder Angriffe auf die Störche geflogen sind. © Toni Fasching In der Gemeinde ist man hin- und hergerissen. Einerseits freut man sich, dass zwei der seltenen und geschützten Vögel sich womöglich in Mammendorf niederlassen. Schließlich heißt es, dass die majestätischen Tiere Glück bringen. Vielleicht auch deshalb bekunden in den sozialen Medien viele Mammendorfer ihre Solidarität mit den Störchen. Mit dem Abriss könne man doch warten, so der einhellige Tenor.

Andererseits wäre es für viele Menschen das größte Glück, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und genau diesem Glück könnten die Vögel im Weg stehen. „Auch in Mammendorf wird Wohnraum dringend benötigt“, sagt Bürgermeister Josef Heckl.

Was passiert, wenn sich die Störche in Mammendorf niederlassen?

Um heraus zu finden, was die Vögel vorhaben, hat Gemeinderat Anton Fasching – er ist auch Mitglied der Mammendorfer Fotogruppe – eine Kamera-Drohne zur Spitze des Schornsteins geschick. So könne man zumindest sehen, ob das Paar bereits dabei ist, eine Kinderstube für den Nachwuchs zu zimmern. Ergebnis der Befliegung vom Donnerstag: Von einem Nest ist nichts zu sehen.

Es wäre ein Novum für den Ort, meint zweiter Bürgermeister Peter Muck. „Meines Wissens nach sind in unserem Ort noch nie Störche geblieben.“ Rathaus-Chef Heckl nimmt die Sache mit Humor. Mammendorf ist sehr schön. „Man könnte die Störche verstehen, wenn sie sich bei uns niederlassen.“

Wie außergewöhnlich eine Brut auf dem Mammendorfer Schornstein wäre, weiß Artenschutzexperte Simon Weigl vom Landesbund für Vogelschutz in Puchheim. Im Landkreis gebe es nämlich eigentlich bisher keine Storchenbrut, sagt er. Es komme zwar immer wieder vor, dass Störche Plätze inspizieren, dann aber in der Regel nach kurzer Verweildauer doch weiterziehen.

Die Ausnahme stellte im vergangenen Jahr ein Storchenpaar in Kottgeisering dar, das Jungtiere großzog. Heuer tauchte bereits im Februar erneut ein Paar in Kottgeisering auf und bezog das gleiche Nest. Ob es sich dabei auch um das Paar handelt, wisse man aber nicht.

