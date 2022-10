Zu kompliziert: Fahrradstraße ist vom Tisch

Von: Dieter Metzler

Beschilderung einer Fahrradstraße. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die angedachte Fahrradstraße zwischen der Straße An der Maisach und der Thomas-Führer-Straße in Mammendorf ist vom Tisch. Der Gemeinderat hat mit 10:3-Stimmen beschlossen, die Idee nicht weiter zu verfolgen.

Mammendorf – Vor der Sommerpause hatte das Gremium das Thema auf Antrag der Freien Wähler behandelt. Damals hatte man sich auf eine weitere Beratung im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss unter Hinzuziehung eines Verkehrsexperten geeinigt. Zudem sollten die Michael-Aumüller-Straße ab dem Kreisel sowie die anstehende Sanierung der Grottenstraße mit einer eventuellen Verbreiterung des Gehwegs einbezogen werden.

Ein Verkehrsplaner kam zum Ergebnis, dass eine Fahrradstraße grundsätzlich möglich sei, die Umsetzung jedoch nicht einfach. Vor allem die Tatsache, dass es in der Pestalozzistraße (Kindergarten) keinen Gehweg gebe und entlang der Grottenstraße sehr viel geparkt werde, mache die Umwandlung in eine Fahrradstraße auf der kompletten Strecke kompliziert.

Sicherheit geht vor

Die Grottenstraße könnte man zwar in eine Einbahnstraße umwandeln, das würde aber zwangsläufig eine Verschiebung des Verkehrs in die Schulstraße nach sich ziehen. Das sei aufgrund der Schule wenig sinnvoll und würde zudem die Anwohner auf den Plan rufen, so der Verkehrsexperte.

Da die Sanierung der Grottenstraße anstehe, könnte dabei der Gehweg von rund 1,50 auf 1,80 Meter verbreitert werden. Wünschenswert wäre aber, dass noch mehr Verkehrsteilnehmer auf das Auto verzichten, so der Planer. Hierzu könnte die Einführung einer Fahrradstraße zwar einen Impuls darstellen, entscheidend seien jedoch die Sicherheit der Fahrradfahrer und Fußgänger: Durch die Fahrradstraße werde aber weder das eine noch das andere garantiert, so der Verkehrsplaner. Der Experte empfahl daher, bei dieser Trasse auf eine Fahrradstraße zu verzichten.

Freie Wähler ziehen Antrag zurück

Für die Freien Wähler, die den Antrag auf eine Fahrradstraße gestellt hatten, zog Werner Zauser im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss den Antrag zurück. „Das Ansinnen ist grundsätzlich in Ordnung, aber es bringt nicht den gewünschten Effekt“, meinte Bürgermeister Josef Heckl (BGM) dazu im Gemeinderat.

