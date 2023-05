Zurück ins Jahr 823, zu einem Mann aus Naninhofa

Von: Dieter Metzler

Eine alte Ansicht von Nannhofen. Der Ort wird im Jahr 823 erstmals urkundlich erwähnt. Repro: Thurner © Thurner (Repro)

Das Interesse an der Geschichte Nannhofens lockte kürzlich rund 70 Bürger zum Vortrag von Wilhelm Liebhart, Professor aus Altomünster.

Mammendorf – Der Historiker sprach über den seit 1200 Jahren bestehenden Ortsteil und die Geschichte seiner adligen Bewohner. Selbst die aktuellen Eigentümer des Schlosses, Ferdinand Graf von Spreti und seine Frau Christiane, erfuhren dabei viel Neues.

„Da waren viele Geschichten vor allem aus der Anfangshistorie dabei, die ich noch nicht kannte“, sagte Graf Spreti, der aus der Nähe von Landshut stammt und 2007 das Schloss erbte, das er seit 2014 bewohnt. So hörten die Familie Spreti, Bürgermeister Josef Heckl, sein Vorgänger Johann Thurner und der ehemalige Kreisheimatpfleger Toni Drexler Interessantes über Nannhofen.

Der Ort wurde erstmals erwähnt am 10. April 823, als der Priester und Adlige Keitrich aus „Naninhofa“ seinen ganzen Besitz der Freisinger Domkirche urkundlich vermachte. „Schon damals war die Sorge ums Seelenheil das Motiv dazu. Das ist ja bis heute so“, meinte Liebhart. Dann vergehen fast 400 Jahre, bis ein Adelsgeschlecht der Nannhofer erwähnt wird. Der letzte von ihnen, Domherr Jakob von Nannhofen, wurde im Freisinger Dom 1364 begraben. „Dort findet man eine Grabplatte mit wundervollem Wappen.“

In der Folge wechselten die Besitzer in Nannhofen mehrfach. Um 1403 erwarb Herzog Ludwig der Gebartete Nannhofen. Er baute die Burg zur „Veste“ aus, weil er Krieg gegen München führen wollte. Die Burg wurde jedoch 1422 im „bairischen Krieg“ zerstört. In der Schlacht von Alling schlugen die Herzöge von Bayern-München, Ernst und Wilhelm III., am 19. September 1422 ihren Vetter Ludwig VII. von Bayern-Ingolstadt. Nach der verlorenen Schlacht wurde Nannhofen zum Wittelsbacher Witwensitz. Im Auftrag des Münchner Herzogs Wilhelm III. wurde die Burg wieder aufgebaut. Nach dem Tode Herzog Albrechts III. erwählte sich dessen Witwe, Herzogin Anna, von Braunschweig, Nannhofen zu ihrem Wohnsitz, wo sie am 9. Oktober 1474 starb.

Nannhofen wurde herzogliche Hofmark und ging 1585 an den Hofkanzler Elsenheimer und dessen Nachkommen. 1726 kam die Hofmark an den Hofkammerrat Johann Baptist Ruffini. 1826 erwarben die Freiherren von Lotzbeck das Schloss mit dazugehörigem Patrimonialgericht. Das Schloss Nannhofen wurde um 1752 unweit der alten Veste errichtet. Der stattliche dreigeschossige Walmdachbau wurde 1840/48 von Jean Baptiste Métivier klassizistisch umgebaut. In dieser Zeit entstanden auch der englische Park und die Wirtschaftsgebäude. Im Gutshof betrieb die 2007 verstorbene Baronin von Lotzbeck eine Trakehner-Zucht.

Veranstaltungen

Die zwei Führungen am 13. Mai von Johann Thurner zu historischen Stätten Nannhofens sind ausverkauft – eventuell gibt es weitere Termine, dann zu buchen über die VHS. Zudem ist bald im Schützenheim Nannhofen, Schloßbergstraße 11, eine Ausstellung zu „1200 Jahre Nannhofen“ zu sehen. Eröffnung ist am 27. Mai um 18 Uhr, geöffnet dann am 28./29. Mai sowie 3./4. Juni jeweils von 14 bis 17 Uhr.

