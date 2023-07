Zwei Buben brechen Kaugummi-Automat auf

Mammendorf

Von Sabine Kuhn schließen

Zwei junge Burschen haben am späten Sonntagabend in der Schloßbergstraße in Mammendorf einen Kaugummiautomaten aufgebrochen.

Mammendorf - Allerdings wurden sie dabei beobachtet. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Eine Streife erwischte die Langfinger (15 und 18 Jahre) noch vor Ort. Mit einem Feuerzeug hatten sie die Sichtscheibe des Automaten angeschmort, um an den Inhalt zu kommen. Den hatten sie bereits in ihren Hosentaschen verstaut, als die Polizei kam.

Die jungen Diebe gestanden ihre Tat ein und rückten die Beute wieder raus. Der Sachschaden am Automaten beläuft sich laut Polizei auf rund 200 Euro.

