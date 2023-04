Jubiläum: Mammendorfs ältester Verein wird 150

Von: Dieter Metzler

Der Festausschuss (v.l.): Johann Thurner, Michael Jakob, Manfred Heimerl, Josef Heckl, Josef Zacherl, Erwin Wieser, Josef Blum, Norbert Styppa, Herbert Friedrich, Xaver Bernhard und Anton Fasching organisieren die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag. © Fasching

Veteranen- und Kameradenvereine muten an wie Relikte aus längst vergangenen Tagen. Dass sie aber höchst lebendig sind und eine aktuellere Aufgabe denn je übernehmen, zeigt der Mammendorfer Veteranen- und Kameradenverein. Der feiert heuer seinen 150. Geburtstag – und ist damit der älteste Ortsverein.

Mammendorf – Anlässlich seines Jubiläums lässt es der Veteranen- und Kameradenverein krachen. Zwei Tage lang wird gefeiert. Und eine Festzeitschrift gibt es natürlich ebenfalls. Darin wird in den Grußworten auch der Frage nachgegangen, ob ein solcher Verein heutzutage überhaupt noch eine Daseinsberechtigung hat – und diese bejaht. Tagtäglich gebe es Berichte über Kriege auf der Welt, schreibt zum Beispiel Bürgermeister Josef Heckl. „Durch das Erinnern und Mahnen für den Frieden hat der Verein im Ort nach wie vor einen festen Platz in unserer Gesellschaft.“

Die zentralen Anliegen eines Veteranen- und Kameradenvereins seien nach wie vor aktuell, bestätigt auch Pfarrer Wolfgang Huber. Seine evangelische Kollegin, Pfarrerin Sabine Huber, schreibt, dass der Verein die Gesellschaft in die Pflicht nehme, sich zu erinnern und hinzusehen.

Gegründet wurde der Verein 1873 – unter den Namen Soldatenverein. Damals wurden in Folge des Deutsch-Französischen Krieges in vielen Orten solche Vereine ins Leben gerufen. Später wurde er in Veteranen- und Krieger- und 1988 in Veteranen- und Kameradenverein umbenannt.

Noch im Gründungsjahr wurde die Vereinsfahne von Pfarrer Friedrich Leopold Mayer bei einer Feldmesse geweiht. Mammendorfer Jungfrauen sammelten zudem 44 Gulden und stifteten ein goldbesticktes Fahnenband.

Eine neue Fahne gab es aber bereits zum 25. Jubiläum mit Großem Zapfenstreich, Fackelzug und Festabend. Die damalige Satzung beinhaltete unter anderem das Festhalten an den Staatsgesetzen, die Achtung vor dem Militärstand, die Unterstützung der armen und bedürftigen Vereinsmitglieder, ein jährliches Fest mit kirchlicher Feier, ein Gottesdienst für verstorbene Mitglieder sowie die Begleitung zur letzten Ruhestätte durch eine Abordnung des Vereins. Bis 1891 wuchs der Verein auf 82 Mitglieder an, und 1902 überschritt er mit 120 erstmals die Hundertermarke.

Tiefe Spuren

Die beiden Weltkriege und die Zeit des Nationalsozialismus hinterließen tiefe Spuren im Verein. Es waren viele Gefallene zu beklagen und nach der Gleichschaltung der Vereine gab es keine Wahlen mehr. Der Vorstand wurde bestimmt. In den Jahren 1944 bis 51 ruhte das Vereinsleben gänzlich.

Aufwärts ging es erst wieder im Mai 1952 mit einer neugewählten Vorstandschaft. Im Jahre 1956 begann die Ära von Vitus Zauser, der den Verein 35 Jahre führte. Zum 85-jährigen Bestehen leisteten sich die Veteranen eine neue Fahne. Die Kosten betrugen damals 2680 DM. Die neue Fahne wurde finanziert durch eine Haussammlung in Mammendorf und Nannhofen.

Die Jahre bis heute waren geprägt von vielen Ausflügen und Reisen. So wurden beispielsweise die Schlachtfelder des Krieges 1870/71 und die des Ersten Weltkriegs in Frankreich besichtigt, Vereinsausflüge nach Prag, ins Elsass oder in die Lüneburger Heide, um nur einige aufzuzählen, wurden organisiert. „Wir hatten auch schon über 200 Mitglieder“, erzählt der Vorsitzende Josef Blum. Seit 2016 leitet er die Geschicke des Vereins – als Nachfolger seines Bruders Oskar. Heute zählt der Verein 104 Mitglieder. Neben Blum, der heuer 70 Jahre alt geworden ist, sind noch Norbert Styppa (Vize-Vorsitzender), Michael Jakob (Kassier) und Herbert Friedrich (Schriftführer) im Vorstand.

So wird gefeiert

Gleich an zwei Tagen feiert der Veteranen- und Kameradenverein sein 150-jähriges Bestehen. Los geht’ s am Samstag, 22. April, um 19 Uhr mit einem Festabend im Bürgerhaus. Am Sonntag, 21. Mai, ist eine Messe am Kriegerdenkmal und ein Festzug zum Volksfestplatz geplant.

