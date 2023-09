Manipulierte Steckdose in Go-Ahead-Zug: Gefahr in Regionalbahn

Von: Helga Zagermann

Ein Zug von Go-Ahead. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Bundespolizei warnt vor manipulierten Steckdosen in Zügen – Fahrgäste können einen Stromschlag bekommen. Zuletzt wurde eine manipulierte Steckdose am Freitagmorgen in der Regionalbahn 87 entdeckt – der Go-Ahead-Zug verkehrt zwischen Augsburg und München und hält auch in Althegnenberg, Haspelmoor und Mammendorf.

Augsburg/München - Gegen 8 Uhr entdeckte eine reisende Bundespolizistin vor der Benutzung einer Stromsteckeckdose im RB 87, dass mit dieser etwas nicht stimmte. Sie informierte das Zugbegleitpersonal. Es folgte eine Durchsage, in der Fahrgäste vor der Benutzung von Steckdosen gewarnt wurden. Verletzt wurde niemand.

Am Münchner Hauptbahnhof wurde die Steckdose von der Polizei untersucht. Ergebnis: Sie war manipuliert und wurde deshalb nach der Spurensicherung ausgetauscht. Eine Suche nach weiteren manipulierten Steckdosen verlief negativ. Es wurden Ermittlungen werden des Verdachts versuchter Körperverletzung eingeleitet, dazu werden Bilder der Videoaufzeichnung des Zuges ausgewertet.

Laut Polizei gab es zuletzt mehrere solcher Fälle. Einige Fahrgäste wurden durch Stromschläge verletzt. Die Bundespolizei bittet Zugreisende um Vorsicht. (zag)