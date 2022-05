Mammendorfer Institut für Physik und Medizin: Hoch hinaus zum 40. Firmen-Geburtstag

Zwei Generationen in der Generationenbrücke: MIPM-Geschäftsführer Michael N. Rosenheimer und seine Tochter Jennifer Rosenheimer. © Hartl

Einen doppelten Grund zum Feiern gab es bei der Firma MIPM (Mammendorfer Institut für Physik und Medizin). Zum einen besteht das mittelständische Unternehmen seit 40 Jahren. Zum anderen wurde ein neues Gebäude eingeweiht. Herzstück des Ganzen: die Generationenbrücke, die den Bestandsbau mit dem Neubau verbindet.

Mammendorf – Ein bisschen hatte man zittern müssen, ob alles rechtzeitig fertig würde für das große Jubiläum, doch am Ende war es wirklich eine Punktlandung. Sogar der schöne Garten mit dem scherzhaft „Colloseum“ genannten Pavillon ist termingerecht fertiggestellt worden. „Für alle war das schon ein Mammut-Projekt und das größte Risiko meiner Karriere“, so MIPM-Geschäftsführer Michael N. Rosenheimer in seiner Rede über das Zehn Millionen-Euro-Projekt bei der Einweihungsfeier. Aber: „Der Erfolg gibt uns recht. Ohne den Neubau wären wir nicht in der Lage, die Zukunft zu meistern.“

Um so ein Projekt aber zu stemmen, müssen Erfolge vorangehen, so der 65-Jährige in seiner Ansprache vor den geladenen Gästen. Und wem er das alles zu verdanken habe, weiß er auch, wie er betont, nämlich seiner „MIPM-Family“. 72 Mitarbeiter und Kollegen sind es, die zur MIPM-Family gehören. Angefangen hatte alles als „Zweieinhalb-Mann-Betrieb“, wie sich Rosenheimer im Tagblatt-Gespräch erinnerte. Die halbe Stelle war die Sekretärin gewesen.

Landrat Thomas Karmasin meinte, Rosenheimer könne stolz sein, was für eine Firma er hier habe. „Sie sind eine Unternehmerpersönlichkeit, die nie stehen bleibt.“

Mammendorfs Zweiter Bürgermeister Peter Muck betonte, dass es bei MIPM schon seit Jahrzehnten das Bewusstsein gebe, dass „die Belegschaft das Herz eines Unternehmens ist und ihr größtes Kapital“. Trotz des großen Erfolges habe Michael N. Rosenheimer „nie die Wurzeln vergessen“ und sei „für die Gemeinde in vieler Hinsicht ein echter Gewinn“. Er wünschte ihm weiterhin „den richtigen Riecher auf dem Weltmarkt“.

Das sprach auch Jennifer Rosenheimer an: „Wir agieren weltweit, sind aber lokal verwurzelt“. Sie bezeichnete die Mitarbeiter als den Motor der Firma. „Deswegen tun wir alles, dass es unseren Mitarbeitern gut geht“.

Eine große Überraschung gab es für die 36-Jährige noch zum Ende des offiziellen Teils der Jubiläumsfeier, und die hatte der Papa parat. „Es ist schon ein unglaublich befreiendes Gefühl, sich überflüssig zu wissen“, sagte er. Deshalb werde er 20 Prozent der Firmenanteile auf seine Tochter Jennifer übertragen, die damit auch geschäftsführende Gesellschafterin ist.

Von der Industrie- und Handelskammer (IHK) hatte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Peter Kammerer Ehrungen für langjährige MIPM-Mitarbeiter dabei. Und der MIPM-Chef selbst hat ebenfalls heuer einen Preis ins Leben gerufen, den „Leonardo da MIPM Award“, der besondere Verdienste für die Firma auszeichnet. Erste Preisträgerin war Gattin und MIPM-Personalleiterin Elisabeth Rosenheimer.

Auch mit den Bürgern wurde das Jubiläum gefeiert. Bei einem Tag der offenen Tür konnte man sich das Unternehmen, die Generationenbrücke sowie den Neu- und Bestandsbau anschauen. Und das Interesse war groß. „Es war brechend voll“, sagt Michael N. Rosenheimer. „Das freut mich.“

Eine Erfolgsgeschichte: Von der Service-Firma zum Marktführer

Gegründet wurde das Mammendorfer Institut für Physik und Medizin (MIPM) 1982 als Service-Firma. Die Hauptaufgabe bestand darin, die medizinische Versorgung in München und dem Umland sicherzustellen. Anfangs in Hattenhofen zu Hause, kam zeitig der Umzug nach Mammendorf. Schließlich folgte die Spezialisierung auf die jetzige Nische, die Kernspin tauglichen Produkte.



Ab 1991 wurde Geschäftsführer Michael N. Rosenheimer auch Alleingesellschafter der Firma, seit 2019 hat er Tochter Jennifer Rosenheimer als Geschäftsführerin mit an Bord. 1997 wurde MIPM weltweiter Marktführer mit dem ersten MRT-tauglichen Spritzenpumpsystem – zehn Jahre ohne Mitbewerber. 2007 brachte die Firma als Weltneuheit das erste freistehende Blutdruckmessgerät in der MRT-Umgebung auf den Markt. Inzwischen exportiert MIPM in über 100 Länder der Erde, entwickelt und produziert wird aber in Deutschland. Eine Tochterfirma soll demnächst in den USA ebenfalls Fuß fassen. gog



