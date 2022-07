Nachwuchsprobleme: Mammendorfer Frauenbund vor dem Aus

Nachwuchssorgen in Mammendorf: Der Frauenbund steht vor dem Aus. (Symbolfoto) © KTH/Imago Images

Dem Frauenbund Mammendorf droht die Auflösung. Niemand will der scheidenden Vorsitzenden bis jetzt nachfolgen.

Mammendorf – Derzeit müssen sich viele Zweigvereine des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) auflösen, weil der Führungsnachwuchs fehlt. Und auch die Mammendorfer Gruppe steht nun vor dem Aus. Denn die Vorsitzende Edigna Schmid will ihr Amt abgeben. Eine Nachfolgerin ist aber weit und breit nicht in Sicht – und am 27. Juli findet die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Pfarrheim statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

„Das wäre äußerst bedauerlich“, sagt Edigna Schmid zur kurz bevorstehenden Auflösung der Gruppe. Die 66-Jährige arbeitet seit über 20 Jahren in der Vorstandschaft mit, 14 Jahre lang war sie Vorsitzende und davor sechs Jahre Vize. „21 Jahre Ehrenamt sind eine lange Zeit, jetzt ist es gut“, meint sie und betont, dass es keine Differenzen oder sonstige Ärgernisse gebe.

Die Suche nach einer engagierten Nachfolgerin habe sich als sehr großes Problem erwiesen, so die amtierende Vorsitzende. Sie habe bereits mehrere Frauen angesprochen, aber keine möchte Verantwortung an der Spitze übernehmen oder den Zweigverein bei öffentlichen Anlässen repräsentieren. „Es ist vor allem auch sehr schwer, Jüngere für den Frauenbund zu begeistern“, so Schmid.

Der Frauenbund Mammendorf zählt derzeit 92 Mitglieder. Zwölf davon sind in der Vorstandschaft. „Aber diese könnte man auch auf fünf Mitglieder reduzieren“, erklärt Schmid. Sie weist darauf hin, dass jede Frau Mitglied im Frauenbund werden kann, unabhängig vom Alter, Beruf, Lebenssituation, Konfession und Nationalität. Einzige Voraussetzung ist die Anerkennung der Werte und Ziele des KDFB, die in der Satzung festgelegt sind. „Für 32 Euro Jahresbeitrag wird man Teil einer starken Gemeinschaft“, sagt Schmid – und hofft, dass sich bis zum 27. Juli doch noch eine Nachfolgerin für sie findet.

Wer Interesse hat, den Vorsitz des Frauenbundes zu übernehmen, soll sich bei Edigna Schmid melden unter Telefon (0 81 45) 60 69. Nähere Auskunft gibt auch Annemarie Thurner unter Telefon (0 81 45) 65 60. Dieter Metzler