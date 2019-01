Neue Anlage: Mammendorf nutzt Sonnenkraft

Die Gemeinde hat 2018 mit einem lokalen Investor die Planung und Genehmigung für drei kleine Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen abgeschlossen.

Mammendorf– Die erste Anlage mit einer Größe von 750 Kilowatt peak wird derzeit an der östlichen Gemeindegrenze von Mammendorf auf einer Fläche von knapp einem Hektar gebaut. Die Netzeinspeisung soll laut Investor Vitus Hinterseher spätestens im Februar erfolgen. Innerhalb eines Radius von zwei Kilometern und derselben Gemeinde dürfen solche Anlagen jedoch nur in einem Abstand von 24 Monaten ans Netz gehen. Von den drei genehmigten Anlagen können somit im ersten Anlauf zwei Freiflächenanlagen (Garweilach und Bristling) realisiert werden, da die zwei Anlagen innerhalb der Gemeinde mehr als zwei Kilometer voneinander entfernt liegen. Die dritte Anlage kann frühestens in zwei Jahren errichtet werden.

„Mit dem Bau dieser insgesamt drei PV-Freiflächenanlagen will Mammendorf den Belangen des Klima- und Umweltschutzes Rechnung tragen und somit auch eine nachhaltige Energieversorgung im Landkreis Fürstenfeldbruck schaffen“, wie Energiereferent Werner Zauser und Bürgermeister Josef Heckl bei einem Besuch der Baustelle sagten.

Ziel-21-Chef Gottfried Obermair und Ziel-21-PV-Experte Jakob Drexler sind von diesem Vorhaben begeistert – besonders in Hinsicht der geplanten PV-Kampagne, die heuer im Landkreis durchgeführt wird. Die Kampagne soll Bürger überzeugen, dass besonders Solarstrom in Verbindung mit Speicher und Eigenverbrauch nach wie vor wirtschaftlich ist und zudem einen großen Beitrag zum Klimaschutz leistet.