PV-Anlage nun doch aufs Rathaus

Von: Hans Kürzl

Auf den Anbau des VG-Gebäudes kommt eine PV-Anlage. archi © weber

Auf dem Dach des Anbaus des Mammendorfer Rathauses soll nun doch eine PV-Anlage installiert werden.

Mammendorf – Das hat die Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) beschlossen. Ein Grund sind die hohen Energiekosten.

„Die wachsenden Energiepreise haben diese Entscheidung durchaus beschleunigt“, erklärte Robert Köll, VG-Verwaltungsleiter. Denn noch im Februar 2020 hatte man sich in der VG-Versammlung gegenüber einer PV-Anlage zwar aufgeschlossen gezeigt. Die Umsetzung scheiterte aber bisher, weil die Kosten allein für den erforderlichen Gerüstbau mit 60 000 Euro unverhältnismäßig hoch erschienen.

Bei dem aktuellen Angebot setzen sich die Kosten mit 42 000 Euro für den Gerüstbau sowie 53 000 Euro für die PV-Anlage zusammen, die sonstigen Nebenkosten betragen 15 000 Euro. Dies hatte eine Neuberechnung eines Planungsbüros ergeben. In den Preisangaben ist eine Inflationsrate von acht Prozent eingerechnet. Die PV-Anlage selbst soll sich nach rund sieben Jahren amortisieren. Der Auftrag dafür soll laut Köll im Frühjahr 2023 ausgeschrieben werden.

Der Gemeinschaftsvorsitzende, Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl, machte in der Versammlung aber auch deutlich, dass die Möglichkeiten regenerative Energieformen zu etablieren in ihrer seiner acht Gemeinden begrenzt seien. Man könne für PV-Anlagen mangels eigener Liegenschaften im Prinzip nur Dächer nutzen, so Heckl. Dort könne man aber zumindest den Eigenbedarf gut im Blick behalten.

