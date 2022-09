Rettungswagen für Ukraine flott gemacht

Von: Andreas Daschner

Richteten ausrangierten Rettungswagen her: Gennadiy (r.) und Sergeiy Kositski. © Privat

Seit mehr als 20 Jahren lebt der Ukrainer Gennadiy Kositski mittlerweile in Deutschland. Der schreckliche Krieg in seiner Heimat nimmt den Inhaber einer Kfz-Werkstatt sehr mit. Um zu helfen, hat er nun einen Rettungswagen eingerichtet und in die Ukraine geschickt.

Mammendorf – Beinahe täglich hört Gennadiy Kositski in diesen Tagen den Namen seiner Heimatstadt in den Nachrichten: In Sapporischschja toben die Kämpfe um das größte Kernkraftwerk Europas. Der Ukrainer ist in der Stadt im Südosten des von Russland angegriffenen Landes aufgewachsen. „Er leidet wie ein Hund unter dem Krieg“, sagt Bernd Späth, der die Familie Kositski beim Projekt Rettungswagen unterstützt hat.

Wie die Idee zu dem Wagen entstand, berichtet Sohn Sergeiy Kositski. „Wir leben seit mehr als 20 Jahren in Deutschland“, sagt der 32-Jährige. „Trotzdem haben wir natürlich einen Bezugspunkt zu unserer Heimat Ukraine.“ Als das Land sich der Invasion der russischen Truppen stellen musste, überlegte die Familie Kositski, wie sie helfen könnte.

„Mein Vater hat in den 1980er-Jahren selbst in der Sowjet-Armee gedient“, berichtet Sergeiy Kositski. Mit dieser Erfahrung könne er die Situation der Soldaten gut einschätzen. „Es ist natürlich wichtig, der Zivilbevölkerung zu helfen“, sagt der Sohn. „Aber das Militär ist zuständig, dass im Land alles irgendwie funktioniert.“ Und so habe man überlegt, wie man die Truppen unterstützen könne.

Da die Kositskis eine Kfz-Werkstatt betreiben, kam ihnen schnell die Idee, einen Rettungswagen für das Militär aufzubauen. Allerdings trafen die Mammendorfer dabei auf eine Reihe von Hürden, die sie überwinden mussten. Die erste war die Beschaffung eines geeigneten Fahrzeugs. Denn der Markt bei den Gebrauchtwagen ist angespannt, die Preise sind hoch.

Irgendwo hinter Köln fand Gennadiy Kositski schließlich einen ausrangierten VW-Bus der Johanniter. In der Werkstatt der Kositksis wurde das Auto hergerichtet. Wie viele Stunden die Familie in den Wagen investiert haben, kann Sergeiy nicht sagen. Die Reparaturen machten aber gar nicht mal den Löwenanteil aus. „Der Wagen ist robust“, sagt Sergeiy.

Nur ein leerer Wagen hätte dem Militär aber kaum weitergeholfen. Darum musste das Fahrzeug auch mit Medikamenten und Hilfsmitteln bestückt werden. Hier kam die Familie Späth ins Spiel. Bernd Späths Sohn Kevin ist mit Sergeiy Kositski befreundet und bekam Wind von dem Projekt. „Er kam von sich aus auf uns zu und fragte, wie er helfen könne“, erzählt Sergeiy.

Der Schriftsteller ließ seine Kontakte aus seiner Zeit als Berater diverser Wirtschaftsunternehmen und -verbände spielen. Unter anderem sprach er Ärzte und Apotheken an und holte sogar die Schauspielerin Lisa Fitz und die Journalistin Claudia-Janet Kaller an Bord, die das Projekt mit Verbandsmaterial, sanitären Hilfsmitteln und anderen Sachspenden unterstützten. „Es kam ordentlich was zusammen“, sagt Späth.

Und so konnten die Kositskis einen voll ausgestatteten Rettungswagen in die Ukraine schicken. „Er hat sogar noch die typischen Streifen und die Aufschrift ,Rettungswagen’, nur nicht mehr die Johanniter-Schriftzüge“, sagt Sergeiy Kositski. Bevor es los ging, mussten die Mammendorfer aber noch Kontakte knüpfen, damit der Wagen auch dort ankam, wo er gebraucht wird. „Es sollte schließlich nichts unterwegs verschwinden“, sagt Sergeiy Kositski.

Nach einer nicht ganz einfachen Recherche stand der Plan fest: Der Rettungswagen sollte in die westliche Grenzregion der Ukraine gebracht werden. Dort würde ihn das Militär übernehmen und nach Dnipro bringen – nördlich des umkämpften AKWs in Sapporischschja. Gennadiy und Dergeiy Kositski fuhren das Fahrzeug selbst bis in den Westen der Ukraine.

Vom Krieg bekamen sie dort nicht allzu viel mit. „Wir waren in einer einigermaßen sicheren Region, nicht in einem Hotspot“, berichtet Sergeiy. Ein paar Kilometer hinter der Grenze übergaben sie das Fahrzeug schließlich ans Militär – überglücklich, dass sie helfen konnten.

Und dankbar für die Hilfe, die sie selbst erfuhren. „Wir wollen keine Publicity, aber wir wollen zeigen, dass auch kleine Menschen wie wir etwas bewegen können“, sagt Sergeiy Kositski. Die große Zahl Menschen, die auf die Familie zukamen und sie unterstützten, überwältigt den Mammendorfer. „Das war wirklich eine tolle Geste.“

