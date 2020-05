Unbekannter schlägt Mann Glasflasche ins Gesicht - dann greift er dessen Freundin an

In einer S-Bahn Richtung München hat ein Unbekannter einen Mann schwer verletzt. Er schlug eine Glasflasche ins Gesicht seines Opfers. Dann griff er dessen Freundin an.

In einer S-Bahn von Mammendorf nach München ist es zu einem Streit gekommen.

Dabei wurde eine Glasflasche zur Waffe.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Mammendorf - Am Samstagabend (16. Mai) kam es in einer S-Bahn der Linie S3 nach München zwischen Mammendorf und Gernlinden, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 23:30 Uhr wurde der Bundespolizei ein heftiger Streit in einer S3 von Mammendorf nach München gemeldet, bei der eine Person am Kopf verletzt worden sein soll. Beamte der Landespolizei nahmen sich am Haltepunkt Olching zunächst des Vorfalles an.

Nach ersten Ermittlungen waren drei Personen in die Auseinandersetzung involviert, dabei soll ein bislang unbekannter junger Mann einen 46-Jährigen mittels einer Glasflasche am Kopf verletzt haben.

Nach Angaben von dessen Freundin (37) waren die beiden gegen 23.00 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt Mammendorf gemeinsam mit einem dunkelhäutiger Mann eingestiegen. Dieser hatte am Bahnsteig schon versucht, Kontakt zu der Frau aufzunehmen, was er in der S-Bahn wiederholte.

Glasflaschenattacke in S-Bahn: Münchner Pärchen angegriffen und verletzt

Nachdem sich der Freund der Frau eingemischt hatte, entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte dem Mann mit einer Glasflasche ins Gesicht schlug. Das Opfer erlitt eine stark blutende Wunde am Kopf. Danach griff der Unbekannte auch die Frau an, diese blieb jedoch unverletzt. Am S-Bahn-Haltepunkt Gernlinden verließ der Angreifer die S-Bahn ohne dass er aufgehalten werden konnte.

Die 37-Jährige alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Ihr freund kam kurzzeitig in ein Krankenhaus, konnte jedoch noch in der Nacht auf eigenen Wunsch hin wieder nach Hause entlassen werden.

Angriff in Münchner S-Bahn: Personenbeschreibung des Täters

Gegen den Unbekannten ermittelt die Bundespolizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Er soll ca. 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und schlank gewesen sein.

Zudem habe er sehr dunkle Hautfarbe mit kurzen, lockigen, schwarzen Haaren gehabt. Bekleidet war er mit heller Hose, beigem Oberteil und Basecap.

Angriff in Münchner S-Bahn: Zeugen dringend gesucht

Die Münchner Bundespolizei bittet Zeugen, die sich am S-Bahnhaltepunkt Mammendorf aufgehalten haben bzw. in der nach München fahrenden S-Bahn unterwegs und von dem Vorfall etwas mitgekommen haben bzw. zu dem Unbekannten Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-111 zu melden.

