Peugeot blockiert seit Monaten S-Bahn-Parkplatz: Darum wird er nicht entfernt

Ein Parkplatz des S-Bahnhofs Mammendorf wird seit Monaten von einem roten Peugeot blockiert. Doch ihn zu entfernen ist schwerer, als zunächst angenommen.

Mammendorf – Die Scheiben sind mittlerweile eingeschlagen. Der Innenraum wird bereits ausgeschlachtet. Fahrtüchtig ist der Pkw nur noch bedingt, wenn er denn überhaupt noch zugelassen ist. Zumindest ist noch ein Nummernschild an dem Auto befestigt.

S-Bahn-Mammendorf: Behörden können Auto nicht entfernen lassen

Das Problem ist bei der Polizei bekannt. Das Fahrzeug zu entfernen, ist aber gar nicht so einfach. Zum einen muss dem Halter die Möglichkeit gegeben werden, sein Auto abzuholen. Die langen Fristen in Kombination mit der Fallbearbeitung führen allerdings häufig dazu, dass dieser Vorgang sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. „Ein halbes Jahr ist da nicht ungewöhnlich“, erklärt Fürstenfeldbrucks Polizeichefin Nina Vallentin. Erst wenn diese Fristen ungenutzt verstreichen, könne die Polizei das Auto entfernen lassen.

Peugeot blockiert S-Bahn-Parkplatz: Wer entfernt das Auto?

Außerdem stellt sich in diesem Fall noch die Frage der Zuständigkeit. Weil der Parkplatz zum Bahngelände gehört, ist es eigentlich Aufgabenbereich der Bundespolizei. Sollte das Fahrzeug allerdings so stark beschädigt und ausgeschlachtet sein, dass es nur noch als Schrott oder Abfall gilt, müsste dagegen die Gemeinde oder das Landratsamt tätig werden. Wer auch immer am Ende für das Entfernen zuständig ist – bis es so weit ist, können noch einige Wochen verstreichen. Wie viel von dem Auto dann noch übrig ist, bleibt abzuwarten.

