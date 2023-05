Hier können Kinder Schwimmabzeichen machen

Von: Tobias Gehre

Teilen

Das Freibad in Mammendorf © Lra

Das Seepferdchen und das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze können Kinder am Sonntag, 21. Mai, im Freibad Mammendorf erworben. Von 9 bis 14 Uhr steht Personal zur Verfügung, um die Prüfungen abzunehmen.

Mammendorf - Schon vor der Corona-Pandemie hatten viele Kinder – auch noch Ende der vierten Jahrgangsstufe – noch kein Schwimmabzeichen erworben. In den vergangenen drei Jahren waren viele Bäder für längere Zeit geschlossen. In dieser Zeit fanden kaum beziehungsweise keine Schwimmkurse statt. Die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung hat dadurch deutlich abgenommen. Wasserwacht, DLRG, Schwimmvereine und Schwimmmeister rufen deshalb dazu auf, wieder Schwimmen zu gehen und die Fähigkeiten von qualifizierten Schwimmausbildern überprüfen zu lassen. Das Seepferdchen ist das erste Abzeichen für Kinder. Als sichere Schwimmer gelten all jene, die das Schwimmabzeichen in Bronze besitzen.

Zur besseren Koordinierung ist eine Voranmeldung per E-mail an info@fzp-mammendorf.de erwünscht. Spontane Besuche sind aber ebenfalls möglich. Die Abzeichen und deren Abnahme sind an diesem Tag kostenlos – es ist nur der reguläre Badeintritt zu entrichten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.