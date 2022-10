Sein Herz gehörte der Feuerwehr

Von: Ulrike Osman

Teilen

Günter Nauder wurde 83 Jahre alt. Repro: os © os (Repro)

Ein Feuerwehrler mit Leib und Seele, begeisterter Laienschauspieler, umsichtiger Organisator und geselliger Mensch – all das war Günter Nauder.

Mammendorf – In Mammendorf sah man ihn in den Stücken der Theatergemeinschaft, oft in Hauptrollen. Zu seinem Talent kam eine gewisse Ähnlichkeit mit einem der ganz großen bayerischen Volksschauspieler hinzu. Einmal passierte es sogar, dass man ihn tatsächlich mit Gustl Bayrhammer verwechselte.

Und das kam so: Nauder besuchte gerade seine Mutter im Krankenhaus. Etwas später wollte sein Bruder dazukommen. Vor der Tür des Krankenzimmers hielt jemand diesen aber auf mit den Worten, er könne dort jetzt nicht hinein, der Gustl Bayrhammer sei da. Die Episode wurde zur Familienanekdote.

Nauder kam im April 1939 in Adelshofen zur Welt. Später zog er mit seinen Eltern nach Mammendorf, den Heimatort seines Vaters. Bis 1816 lassen sich die Vorfahren dort zurückverfolgen, im Großraum München sogar bis ins Jahr 1530. Nauder machte eine Schlosserlehre und arbeitete mehr als 30 Jahre bei der Münchner Fahrzeug- und Maschinenfabrik FX Meiller, wo auch sein Bruder beschäftigt war.

Seine Freizeit gehörte dem Ehrenamt, vor allem der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn die Sirene ertönte, ließ der Mammendorfer alles stehen und liegen. Als einmal die ganze Verwandtschaft bei seinen Eltern zu Besuch war, ertönte von irgendwoher ein schrilles Geräusch. Nauder hielt es für einen Alarm, dabei war es lediglich eine elektrische Kaffeemühle. Bevor seine Mutter das Missverständnis aufklären konnte, war er schon aus der Tür.

Über 40 Jahre stand Nauder im aktiven Dienst, von 1978 bis 1989 war er Kommandant. Anschließend ernannte die Wehr ihn aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenkommandanten. Die langjährige Feuerwehr-Freundschaft mit den Kameraden im österreichischen Söll (Tirol) geht unter anderem auf seine Initiative zurück. Um das gesellschaftliche Leben kümmerte er sich als Vorsitzender des Feuerwehrvereins zeitweise sogar parallel zu seiner Arbeit als Kommandant.

Nach der aktiven Zeit warteten neue Aufgaben. 15 Jahre lang gehörte Nauder dem Vorstand des Seniorenkreises St. Jakob Mammendorf an. Er organisierte viele Ausflüge und bescherte den Teilnehmern dank sorgfältiger Auswahl des Ziels und akribischer Planung viele schöne Stunden. Vor drei Jahren musste Günter Nauder seine Frau Anna zu Grabe tragen. Kinder hatte das Paar nicht. Nun ist der Mammendorfer im Alter von 83 Jahren verstorben.

