Seit 75 Jahren beim SV Mammendorf - Verein vor Generationswechsel

1594 Mitglieder und elf Abteilungen hat der SV Mammendorf – und ist damit der mitgliederstärkste Verein der Gemeinde.

Mammendorf – Bei seiner Jahreshauptversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt – 40 Personen nahmen die Ehrung entgegen.

Mit 75 Jahren am längsten dabei sind Johann Drexler und Alfred Schussmann. Dabei gibt es den SV Mammendorf gerade erst einmal 77 Jahre. Sie bekamen je eine Nadel des Bayerischen Landes-Sport-Verbandes, eine Urkunde und einen Geschenkkorb.

Bei den Neuwahlen trat noch einmal die gesamte Vorstandschaft an und wurde in ihren Ämtern bestätigt. Aber sowohl Präsident Helmut Amberger als auch Sportvorstand Manfred Haumayr, die beide 2007 erstmals gewählt wurden, sowie Johann Thurner, seit 2013 Finanzvorstand, kündigten für 2025 ihren Rückzug an.

„Ich hoffe, der Verein nutzt die Zeit und findet gute Nachfolger“, sagt Bürgermeister Josef Heckl. Bei der Jugend- und Integrationsarbeit sei der SVM ein verlässlicher Partner der Gemeinde gewesen.

Der Verein habe finanziell zwar eine Punktlandung hingelegt, sagte Präsident Amberger, obwohl sich Strom- und Heizkosten verdoppelt haben. Zum weit über die Grenzen des Landkreises bekannten Jugendpfingstturnier haben sich bereits 64 Mannschaften angemeldet, darunter eine Jugendmannschaft aus Katmandu. dm

