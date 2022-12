Sieben Kilo Rauschgift im Rollkoffer - fünf Jahre Haft

© picture alliance / dpa

Eine Frau wurde am Mammendorfer Bahnhof mit mehreren Kilogramm harten Drogen festgenommen. Das Münchner Landgericht hat sie dafür zu fünf Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt.

Mammendorf/München – Die Richterin fand dennoch fast nur lobende Worte über die Angeklagte.

Ein mutmaßlicher Dealer ist Anfang dieses Jahres ins Visier der Polizei geraten. Aus überwachten Telefonaten schlossen die Beamten auf eine Drogenübergabe Ende Februar am Bahnhof in Mammendorf. Aus dem Zug steigt eine 37-jährige Frau. In ihrem Rollkoffer über sieben Kilo Amphetamin, das typischerweise unter dem Namen Speed verkauft wird.

Angeklagte ist kooperativ

Die gebürtige Dachauerin ist aus Hamburg angereist, wo sie seit zehn Jahren lebt. Sie ist kooperativ und gibt von sich aus zu, in ihrer Hamburger Wohnung weiteres Rauschgift aufzubewahren. Außerdem identifiziert sie den Hamburger Dealer, der ihr die Drogen gegeben hat.

Auch im Prozess am Landgericht ist die 37-Jährige kooperativ und gesteht. Sie gibt zu, dass sie das Speed gewinnbringend habe verkaufen wollen. Vorher hat ihr das Gericht einen Strafrahmen zwischen fünfeinhalb und sechs Jahren zugesagt. Weniger ging offenbar nicht wegen der „sehr vielen Drogen“, wie die Vorsitzende Richterin es formulierte.

Schlussstrich

Zugunsten der Angeklagten hat das Gericht gewertet, dass sie „früh gestanden“ und Aufklärungshilfe geleistet hat. Die Festnahme der 37-Jährigen wirke so, als sei ihr klar gewesen, dass es irgendwann „so kommen musste“, interpretiert die Vorsitzende. Die Angeklagte sei „hineingerutscht“ und habe glaubhaft versichert, einen „Schlussstrich“ gezogen zu haben. Und zwar nicht nur unter das Dealen, sondern auch unter den eigenen Konsum.

Für ihre „innere Stärke“ zollt ihr die Richterin „Respekt“. Als die Vorsitzende dann noch auf den Rückhalt ihrer Mutter und Schwester, die als Zuhörer im Gerichtssaal sitzen, hinweist und ihre Urteilsbegründung mit den Worten „Sie haben wirklich Potenzial“ beendet, kann die 37-Jährige ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Geringer Eigenkonsum

Anders als in Fällen dieser Art üblich, hat das Gericht die Unterbringung in einer Entzugsklinik nicht angeordnet. Grund dafür ist der relativ geringe Eigenkonsum der Angeklagten. Vor allem aber lehnt sie selbst eine stationäre Therapie strikt ab und setzt stattdessen auf Beratungsangebote. „Wenn es jemand nicht will“, mache eine „Zwangsbeglückung“ keinen Sinn, begründet die Vorsitzende die Entscheidung.

Bei den meisten Straftätern ist es umgekehrt: Sie wollen in den Entzug. Schon deshalb, weil nach erfolgreicher Therapie die zweite Hälfte ihrer Strafe in der Regel zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem gelten die Bedingungen in einer Entzugsklinik als liberaler als im Gefängnis. Offenbar setzt die 37-Jährige jedoch darauf, in ein Gefängnis nach Hamburg verlegt und nach Verbüßung von Zweidritteln der Strafe entlassen zu werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.