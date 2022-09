Kreisgruppe der Siebenbürger Sachsen feiert 50-jähriges Bestehen

Von: Helga Zagermann

Teilen

Gemeinschaftssymbol: Fahnenweihe 1985. © mm

Anfang der 1970er-Jahre fanden viele Spätaussiedler aus den ehemals deutschen Ostgebieten, vor allem aus Siebenbürgen, in Fürstenfeldbruck eine neue Heimat.

Fürstenfeldbruck – Rund 70 Familien wurden damals als erste Neubürger begrüßt. Um Kontakt zu halten und sich auszutauschen, wurde eine Kreisgruppe der Siebenbürger Sachsen gegründet. Diese feiert am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen.

Die Gründung der Kreisgruppe datiert auf den 4. Dezember 1970 – pandemiebedingt wird also mit zwei Jahren Verspätung der runde Geburtstag begangen. Damals trafen sich etwa 80 Siebenbürger Sachsen im Café Rieger in Bruck. Treibende Kraft und erster Vorsitzender war bis 1975 Hugo Schuster. Schnell kamen neue Mitglieder hinzu, man kam am Stammtisch in der Gaststätte „Drei Rosen“.

Im Vorstand engagierten sich auch Katharina und Georg Schunn aus Emmering, die bereits seit 1961 im Landkreis lebten. Katharina Schunn gründete und leitete eine Volkstanzgruppe: Ihre Auftritte in einheitlicher siebenbürgischer Tracht machten die Kreisgruppe bekannt in der Region. Man beteiligte sich mit Handarbeiten, Spezialitäten und Trachtenpuppen an Ausstellungen, außerdem an einem Chor, an Planung und Realisierung des Baus der evangelischen Kirche in Emmering und bei der Gründung der Blaskapelle Emmering – Georg Schunn war dort 14 Jahre lang Kapellmeister.

2022 führte die Reise der Siebenbürger Sachsen nach Linz. © Schuster

Die Gruppe wuchs weiter. Und da zu einer Gemeinschaft auch ein Symbol gehört, stand 1985 die Weihe einer eigenen Fahne an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Immer wieder wurde angepackt bei Spendentransporten nach Rumänien. Und als nach Ende des Ceausescu-Regimes Geflüchtete in Mammendorf untergebracht waren, halfen ihnen die Siebenbürger Sachsen im Landkreis.

Ab 1990 war die Kreisgruppe viel auf Reisen. Organisiert von Dorit Kremer konnten viele das nachholen, was im kommunistischen Rumänien nicht möglich gewesen war: die Welt entdecken. Seit 2014 steht jedes Jahr eine Reise an. Wichtige Punkte im Jahresprogramm sind auch der Kulturabend, der Kathreinenball, das Waldfest, Adventsfeier und Silvestergala.

2003 wurde eine Jugend-Tanzgruppe gegründet. Seit 2016 gibt es eine Theatergruppe, die Stücke in sächsischer Mundart zeigt.

Heute zählt die Kreisgruppe 363 Mitglieder (Haupt- und Familienmitglieder). Viele davon feiern am Samstag mit. zag

Die Feier

beginnt am Samstag, 1. Oktober, um 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) im Bürgerhaus Mammendorf. Der Eintritt kostet zehn Euro. Tanz- und Chorgruppen treten auf, es gibt Theater, ab 20 Uhr spielt die „Original Siebenbürger Blaskapelle München“. Der Wirt sorgt für Speisen und Getränke.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.