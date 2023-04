Scharfe Sägen und scharfe Sprüche

Anne Kliemann und Sissi Kellerer nahmen beim Baumstamm-Wettsägen die Herausforderung an: Trotz lautstarker Unterstützung aus dem Publikum kamen sie gegen die Männer-Paare aber nicht an.

Starkbierfest der CSU Mammendorf

Von Dieter Metzler

Rund 120 Besucher hatten Spaß beim Starkbierfest der CSU in Mammendorf: beim Derblecken durch Bruder Barnabas, bei Musik und Baumstamm-Wettsägen. Es fehlten nur die neuen Volksfestwirte und der langjährige Moderator. Ersatz war aber schnell gefunden.

Mammendorf – Ein paar Plätze blieben zwar leer im Saal des Bürgerhauses. Vielleicht waren einige schon auf dem Weg in den Urlaub, andere hatte wohl der Bundesliga-Klassiker Bayern gegen Dortmund daheim bleiben lassen. Die Stimmung war trotzdem gut, auch wegen der Oktoberfestkapelle „Tromposaund“, die seinerzeit ihre ersten Schritte auf dem Mammendorfer Starkbierfest gemacht hatte.

Doch noch drei Stühle blieben leer. Die der neuen Volksfestwirte Christoph Otto und Michael Lautenbacher, die das erste Fass Starkbier der Schloßbrauerei Kaltenberg anzapfen sollten. Doch sie waren aufgrund einer Veranstaltung in Bad Tölz verhindert. Zudem fehlte krankheitsbedingt der Moderator: Benjamin Miskowitsch hatte kurzfristig absagen müssen.

Für ihn sprang die CSU-Ortsvorsitzende Katharina Blum ein. Sie sei ziemlich aufgeregt gewesen, gestand die 34-Jährige – meisterte den Abend aber perfekt. Und ihr Vater Sepp Blum zapfte souverän mit zwei Schlägen das erste Fass an. Das passte auch deshalb gut, weil der 70-Jährige Vorsitzender des Veteranen- und Kameradenvereins ist, der heuer sein 150-Jähriges feiert.

Begeistert waren die Besucher vom Auftritt des Bruder Barnabas, alias Gemeinderatsmitglied Florian Gerum. Seine Sprüche saßen (siehe unten).

Zum Schluss sorgte Barnabas für nachdenkliche Worte. „Seit 70 Jahren ham mir alle des Privileg, in Frieden und frei zu leben“, sagte er. „In am Sozialsystem, des einzigartig is, und natürlich auch Begehrlichkeiten von außerhalb erweckt. Wir leben in der Piemont-Kirsche von Mon Chéri und wissen es oft nicht genug zu schätzen. So wie bei uns niemand allein gelassen wird, dürfen mir auch niemanden allein lassen – ned um jeden Preis, aber der Versuch muss da sein.“

„Ich bin gut weggekommen“, meinte Bürgermeister Josef Heckl (BGM) nach dem Auftritt des Barnabas. Lob gab es von Drittem Bürgermeister Manfred Heimerl: „Er hat‘s gut rübergebracht, mit dem entsprechenden Humor. Es war alles im grünen Bereich.“

In den roten Bereich ging die Anstrengung der acht Paare beim Baumstamm-Wettsägen. Es gewannen die Seriensieger, die ehrgeizigen Oldies Helmut Dillinger und Helmuth Käser gegen Maximilian Pöller und Sebastian Huber. Allerdings hätte man fast den Videobeweis genötigt: Nur um Bruchteile von einer Sekunde fielen die abgesägten Baumscheiben der beiden Finalistenpaare nacheinander krachend auf den Parkettboden im Bürgerhaussaal. Gegen die sägeerprobten Männer nahm mit Sissi Kellerer und Anne Kliemann ein Frauenpaar die Herausforderung an. Trotz eindeutiger lautstarker Unterstützung und Anfeuerung kannten ihre Gegner Valentin Löffler und Fabian Zacherl aber keine Gnade, sodass die tapferen Mädels die Vorrunde nicht überlebten.

Die besten Zitate des Bruder Barnabas:

Zur bevorstehenden Hochzeit von Bürgermeister Heckl: „Was Sie bedenken sollten: In der Regel zieht sich sowas über Jahre hin, im schlimmsten Fall über Jahrzehnte. Aber glaums ma des: auch da kann ma unangenehme Dinge einfach aussitzen.“

„Niemand wird seinen Facebook- oder Instagram-Account öffnen können, ohne dass einem da Landesbenji entgegenspringt. Miskowitsch mit Ministerin Kaniber, Miskowitsch mit Ilse Aigner, Miskowitsch am Parteitag. Nur im Brucker Tagblatt hat er keine Chance, weil da sein Schwager, der Herr Staffler als Türkenfelder Bürgermeister, pauschal seinen Tagesartikel gebucht hat.“



„Böse Zungen behaupten, Herr Heckl, dass der neue Sozialbau in der Ortsmitte ausschaut wie die Reinkarnation der Arche Noah – und Sie dann im Fall der Fälle unterstützt vom Herrn Simetsreiter von jeder Art Mandal und Weibal einsammeln.“



Zum neuen Rathausplatz: „Nach ihrer letzten Legislaturperiode könnt ma dort das tonnenschwere Josef-Heckl-Denkmal aufstellen. I stell ma a Bronzestatue vor in doppelter Lebensgröße mit am Weißbierglasl in da Hand.“