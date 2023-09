Trachtengalerie räumt mit Gerücht auf - und schildert Wiesn-Trends

Von: Ulrike Osman

Inhaberin Manuela Hillebrand (Bild oben) führt das Lebenswerk ihres Vaters Albert mit viel Engagement weiter. Sohn Lenny macht sich auch schon nützlich. © Privat

Während der Wochen vor dem Oktoberfest herrscht in Trachtenläden Hochkonjunktur. Viele wollen sich noch mit Dirndl, Lederhosen und Co. passend für einen Wiesn-Besuch ausstatten.

Mammendorf – Umso unpassender für die Trachtengalerie in Mammendorf, das ausgerechnet jetzt ein verstörendes Gerücht die Runde macht. Die Inhaber treten dem nun entgegen.

Bei der Trachtengalerie Hillebrand ändert sich nichts. Eine Nachricht ist das deshalb, weil es anderslautende Gerüchte gibt. In Mammendorf wird erzählt, dass ein Inhaberwechsel stattgefunden habe und das Geschäft bald schließen werde. Inhaberin Manuela Hillebrand tritt dem Gerede entschieden entgegen. „Es stimmt natürlich nicht“, stellt die 37-Jährige klar.

Es geht um die Immobilie

Dass die Gerüchte aufgekommen sind, erklärt sie sich mit dem Eigentümerwechsel der Immobilie, in der die Trachtengalerie betrieben wird. Das Haus wurde Anfang des Jahres verkauft. „Aber Hillebrand bleibt Hillebrand. Das Geschäft geht nicht an einen Investor, es bleibt ein Familienbetrieb und wird weiterhin mit Herzblut geführt“, betont die Inhaberin. „Die Trachtengalerie ist das Baby meines Vaters“, sagt die 37-Jährige.

Firmengründer Albert Hillebrand starb im Mai 2020, im Jahr des 40-jährigen Betriebsjubiläums. Die Tochter ist sicher, dass viele Kunden ihn noch vor Augen haben, stets an der Kasse sitzend „wie der Kapitän auf seinem Schiff“. Manuela Hillebrand ist quasi im Geschäft aufgewachsen und hat hier ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert. Die Trachtengalerie bedeute ihr genauso viel wie früher ihrem Vater, betont sie. „Sein Lebenswerk zu veräußern, wäre das letzte, woran ich denken würde.“

Derzeit herrscht Hochsaison im Laden, wegen der Wiesn. „Die letzte Angst vor Corona ist weg“, sagt Manuela Hillebrand. „Die Leute wollen wieder feiern.“ Geht es nach den neuesten Trachtentrends, tun Frauen das in hochwertigen Stoffen und eher dunklen oder pudrigen Farbtönen. Starke Kontraste oder Farbbrüche sind ebenso out wie alles Schrille oder Kitschige. Grün sei in, erklärt Mitarbeiterin Leni Schäpe. Doch auch Dunkelblau, Aprikot oder Beere sind beliebt. Mieder sind bevorzugt aus Samt, Röcke knie- oder wadenlang. Die Dirndlblusen, oft Ton in Ton mit dem Kleid, haben meist lange Ärmel. „So wirkt das Ganze sehr edel.“

Wirklich Tracht

Bei den Herren ist die kurze Lederhose der unangefochtene Renner, dazu Hemd, Weste und Trachtenjanker. „Es macht Spaß, die Ware zu verkaufen, weil es wirklich wieder Tracht ist“, findet Manuela Hillebrand. Während der Volksfestsaison seien zeitweise bis zu 20 Mitarbeiterinnen in Beratung und Verkauf tätig. „Tracht ist Bedienung. Darum haben wir auch keinen Online-Shop.“

Damit der Laden jeden Morgen wieder ordentlich aussieht, können sich Jugendliche als Aufräumer ein Taschengeld verdienen. Als Mutter eines kleinen Sohnes ist Manuela Hillebrand froh über ihr eingespieltes Team um Geschäftsführerin Lara Sigl. Die Inhaberin selbst kümmert sich um die Finanzen. Sohn Lenny flitzt derweil durchs Geschäft und schaut, wo er helfen kann.

