Sozialfonds, Blaskapelle, Stadtmuseum: Große Trauer um ein Multitalent

Von: Ulrike Osman

Alfred Haas © mm

Alfred Haas engagierte sich in Vereinen, war Wegbereiter des Sozialfonds und Mitgründer der Blaskapelle. Im Alter von 83 Jahren ist er verstorben.

Mammendorf – Als „Burli“ ist Alfred Haas im Münchner Stadtmuseum unvergessen. Doch auch in seinem Heimatort hat der Mammendorfer Spuren hinterlassen – in sehr vielen Vereinen und im Gemeinderat.

Alfred Haas hatte handwerkliches Geschick, Organisationstalent, ein Auge fürs Detail und eine große Liebe zur Kultur. Deshalb blieb er nicht lange Mitarbeiter in einer Malerfirma, sondern wurde Ausstellungsleiter im Münchner Stadtmuseum.

Besondere Aufträge

Der junge Malermeister arbeitete in einer Firma, die auf besondere Aufträge spezialisiert war. Ein solcher führte ihn ins Stadtmuseum, wo man seine Vielseitigkeit schnell erkannte. Den Spitznamen „Burli“, den er anfangs wegen seiner Jugend verpasst bekam, behielt er über all die Jahrzehnte, die er in der Kultureinrichtung arbeitete.

Haas war dafür zuständig, dass Ausstellungen termingerecht fertig wurden, und jonglierte oft mehrere Projekte parallel. „Manchmal hat er drei Ausstellungen gleichzeitig koordiniert“, erzählt Ehefrau Veronika. In diesen Phasen konnte es schon vorkommen, dass ihr Mann in der Nacht kein Auge zutat. Doch er gab den Druck nicht an seine Mitarbeiter weiter.

Leute motivieren

Haas war ein guter Chef – er verstand es, seine Leute zu motivieren und mitzureißen. Dass vom Museum 30 Leute an seiner Beerdigung teilnahmen und noch mehr der Familie schriftlich ihr Beileid bekundeten, spricht für sich. „Burli“ war unvergessen, obwohl er schon lange in Rente war.

So sehr Haas’ Berufsleben nach München orientiert war, so sehr gehörte die Freizeit seinem Heimatort Mammendorf. Er war in mehr als einem Dutzend Vereinen Mitglied und 18 Jahre lang im Gemeinderat engagiert.

Als Kulturreferent des Gemeinderats setzte er sich für die Einführung des Gemeindewappens ein, rief einen Weihnachtsmarkt in der Schule ins Leben und war Wegbereiter des Mammendorfer Sozialfonds. Er malte Maibaumschilder, stand als Laienschauspieler auf der Bühne und war Mitbegründer der Theatergemeinschaft.

Die Blaskapelle

Dass sich Haas besonders um die Blasmusik verdient machte, lag an seiner aus dem Allgäu stammenden Ehefrau. „Dort hat jedes kleine Dorf eine eigene Blaskapelle“, erzählt Veronika Haas. Sie wunderte sich, dass das in einem Ort von der Größe Mammendorfs nicht der Fall war. Prompt entwickelte Alfred Haas sich zur treibenden Kraft bei der Gründung der Blaskapelle Mammendorf.

Die örtliche Feuerwehr, der Kirchenchor, der Obst- und Gartenbauverein – überall war das Multitalent Alfred Haas aktiv mit dabei. „Es geht schneller, die Vereine aufzuzählen, in denen er nicht Mitglied war“, erzählt Tochter Gabi Decker.

Der Garten

Sie und ihre drei Brüder haben vom Vater die Talente geerbt und die Liebe zur Stadt München vermittelt bekommen. Gerne nahm Alfred Haas seine Familie mit zu den Ausstellungseröffnungen im Stadtmuseum. „Ich weiß, zu Hause läuft der Laden“, pflegte der Mammendorfer zu sagen, wenn er auf sein vielfältiges Engagement angesprochen wurde. Seiner Frau war er zutiefst dankbar, dass sie ihm den Rücken freihielt.

Gemeinsam freuten sich die beiden an ihrem Garten – und im vorgerückten Alter an den zehn Enkelkindern. Für sie reservierte der stolze Großvater im Haus eine ganze Wand, um die vielen selbst gemalten Bilder aufzuhängen. Oft sah man Alfred Haas gut gelaunt und bei jedem Wetter auf dem Radl durchs Dorf fahren. Er war fit bis fast zuletzt.

