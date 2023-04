Trinkwasser ist in Mammendorf nun deutlich teurer

Von: Dieter Metzler

In Mammendorf ist jetzt das Trinkwasser wesentlich teurer: Die Preise wurden um 44 Prozent erhöht. Grund dafür sind umfangreiche Sanierungsarbeiten.

Mammendorf – Der Gemeinderat hatte beschlossen, dass Wasser statt bisher 1,80 nun 2,59 Euro je Kubikmeter kostet. Das gilt seit 1. April. Zudem wird die Grundgebühr von 25 auf 30 Euro erhöht.

Eigentlich hätten die Gebühren noch ein Jahr gegolten. „Es macht aber keinen großen Sinn, die Erhöhung vor uns herzuschieben“, meinte Bürgermeister Josef Heckl (Bürgergemeinschaft Mammendorf/BGM) in der Gemeinderatssitzung. Denn wenn man jetzt noch warte, müsste die Erhöhung im Folgejahr noch drastischer ausfallen.

Zahlreiche Verbesserungen

Umbauarbeiten am Wasserhaus, die Erneuerung der Regeltechnik, die Instandsetzung der Schieber und Hydranten sowie Maßnahmen gegen Invertebraten (ungefährliche Kleinstlebewesen) seien im laufenden Kalkulationszeitraum, aus dem die Preise hervorgehen, angefallen, berichtete Heckl. Dadurch werde die jetzt noch vorhandene Sonderrücklage in Höhe von 94 000 Euro dieses Jahr vollständig aufgebraucht. Außerdem entstehe ein Defizit von knapp 300 000 Euro. „Wir müssen dauerhaft davon ausgehen, dass wir mehr in die Wasserversorgung und in die Instandsetzung investieren müssen“, so Heckl.

Unbehagen löse die Erhöhung bei ihm aus, meinte Werner Zauser (FW). Er erinnerte daran, dass erst im April 2020 die Gebühren von 1,20 Euro auf 1,80 Euro erhöht worden waren.

Wasser sei aber ein kostbares Gut, sagte Zauser: „Und vielleicht wird bei einem höheren Preis damit nicht mehr so verschwenderisch umgegangen.“

Und die Abwasser-Gebühr?

Bei der Wasserversorgung sei man über viele Jahre sehr günstig gewesen, antwortete Heckl. Bei der Grundgebühr habe Mammendorf einen sehr niedrigen Tarif, fügte Elmar Wagner (BGM) hinzu: München etwa erhebe eine dreimal höhere Grundgebühr. Er halte aber einen höheren Kubikmeterpreis für sozialer: Denn man solle diejenigen, die ihren Swimmingpool mehrfach im Jahr neu befüllen, nicht unterstützen.

Zauser sprach zudem die Abwassergebühren an. Wenn man auch die demnächst erhöhen müsste, „werden wir uns einiges anhören müssen“. Heckl sagte dazu, dass die Generalsanierung der gut 30 Jahre alten Kläranlage eben durchschlage. Man werde nicht umhinkommen, im Herbst über die Abwassergebühren zu diskutieren.

