Turnhalle und Bahnhof werden zur Kulisse für Musik-Video

Michael Brunner alias Brainscha bei einem Auftritt. Der Künstler lebt in Mammendorf. © Privat

„Brainscha“ – so wird Michael Brunner seit der Grundschule genannt. Wie sein Spitzname zustande kam, weiß der heute 26-Jährige gar nicht mehr. Jedenfalls dient er dem Mammendorfer nun als Künstlername.

Mammendorf - Als „Brainscha“ hat er mit seinem Kumpel „Mike Knight“, einem Stuttgarter Musiker, eine neue Single veröffentlicht. Das Video dazu wurde in der Mammendorfer Schule und Turnhalle gedreht.

Allround-Talent

Brainscha ist ein musikalisches Allround-Talent: Gitarre, Bass, Schlagzeug, sämtliche Instrumente für seine Musik spielt er selbst. Damit es perfekt wird, bastelt er das Stück auch gleich eigenhändig zusammen. Mehr Authentizität bringe das, erklärt der 26-Jährige. Auch die gesamte Tontechnik habe er selbst übernommen. Natürlich entstehen sogar die Videos zu seinen Songs, etwa zur neuen Single „Birthday“, in Eigenarbeit: Kulissen des Mammendorfer Theatervereins, in dem er seit Jahren Mitglied ist, wurden zweckentfremdet und zu einer Hausparty-Umgebung umfunktioniert – bunt und zweckdienlich. Das Ganze wurde in der Turnhalle aufgebaut. „Sobald wir alles fertig gebaut hatten, haben wir ein paar Leute eingeladen und ihnen gesagt, es gebe Bier“, erzählt der 26-Jährige. Dann ging es nur noch darum, eine Party zu inszenieren und Spaß zu haben.

„Für zwei Tage effektiven Dreh haben wir zwei Monate vorbereitet“, sagt Michael Brunner. Denn so lange habe es gedauert, die Bühne zu bauen und das Konzept für das Video und die benötigte Beleuchtung zu entwerfen.

Single

Ganz anders war es bei dem Video zur Single „Cake“. Dieses ist an nur einem Tag entstanden, genauer gesagt in nur einer Nacht. Michael Brunner und ein Freund waren zu später Stunde am Mammendorfer Bahnhof gestrandet, der Zug des Kumpels ließ auf sich warten. Um sich die Zeit zu vertreiben, wurde der Bahnhof kurzerhand zur Musik-Video-Kulisse. „Das gesamte Video ist nachts um vier dort entstanden“, erzählt Brainscha.

Das Interesse für Musik wurde bei ihm mit etwa zwölf Jahren geweckt. Bald war er Mitglied in einer Band und spielte mit ihr, vor allem Punk. Doch weil er unabhängig sein wollte, entschloss er sich schließlich dazu, künftig allein Musik zu machen. „Ich bezeichne mich als Solokünstler.“

Mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten, macht dem gelernten Tontechniker jedoch genauso viel Spaß. „Spezlwirtschaft“ sei ohnehin wichtig in der lokalen Musikbranche, so Brainscha. Denn seine Freunde helfen ihm nicht nur bei seinen Videos, sondern auch beim Schreiben seiner Lieder.

Ein weiteres wichtiges Thema für Michael Brunner ist die geistige Gesundheit, thematisiert in seinem Lied „Don’t Go“. Er sagt: „Die geistige Gesundheit ein Tabuthema in der Gesellschaft, aber das sollte nicht so sein.“ Denn schließlich sei jeder irgendwie betroffen. Leide man nicht selbst unter Depression, Burn-Out oder Angstzuständen, kenne wirklich jeder jemanden in seinem Umfeld, der oder die damit zu tun hat. „Wenn sich auch nur einer von meinem Lied angesprochen fühlt, habe ich alles getan.“ CHRISTINA STROBL

