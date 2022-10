Über zehn Wohnungen sollen in Nannhofen entstehen

Von: Dieter Metzler

Wohnungsbau © Beispielfoto: Daniel Reinhardt

Die kommunale Wohnbaugesellschaft des Landkreises soll das Grundstück, das die Gemeinde an der Nannhofener Schlossstraße gekauft hat, bebauen. Erste Pläne wurden nun im Gemeinderat vorgestellt.

Mammendorf – Über 6000 Quadratmeter ist das Areal groß, das einer Stiftung gehört hat und sich überwiegend in einem Überschwemmungsgebiet befindet. Das Haus, das darauf steht, ist einem sehr schlechten Zustand, eine Sanierung wäre nicht mehr wirtschaftlich.

Christoph Maier, Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft, schickte voraus, dass die Wohnbaugesellschaft kein Geld verdienen, sondern günstigen Wohnraum schaffen wolle. Architekt Wolfgang Klause präsentierte dem Gemeinderat zwei Varianten, die nur durch eine unterschiedliche Firstausrichtung voneinander abweichen. Angedacht sind zwei Häuser, die mit einem Treppenhaus verbunden werden. Eines der Häuser könnte eventuell dreigeschossig werden. Darin unterkommen sollen zwölf bis 13 Wohnungen. Geplant sind Ein- bis Vierzimmerwohnungen.

Die Mischung der Wohnungsgrößen bezeichnete Bürgermeister Josef Heckl (BGM) als gelungen. Denn so könne der Bedarf abgedeckt werden. Architekt Klause schlug eine Holzbauweise vor, die zu dem ländlichen Umfeld passe.

Zu einem finanziellen Problem könnte ein Stadel werden, der auf dem Grundstück und mitten im Überschwemmungsgebiet steht. Er soll nämlich erhalten werden und den Mietern der beiden Häuser als Abstellraum dienen. Denn diese können wegen der Nähe zum Überschwemmungsgebiet nicht unterkellert werden. „Man darf aber nicht glauben, dass so eine Sanierung günstig ist. Die kostet so viel wie ein Neubau“, so Klause.

Der Gemeinderat steht dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber. „Der Knackpunkt werde wohl sein, welche Variante sich durchsetzen wird“, sagte Heckl. Es wurde beschlossen, die nächsten Schritte gemeinsam mit dem Bauamt und der Wohnungsbaugesellschaft einzuleiten. dm

