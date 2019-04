Und täglich grüßt der Storch

Die Lokalspitze des Tagblatts widmet sich heute dem Mammendorfer Storchenpaar.

Mammendorf hat ja einiges zu bieten. Es gibt ein Freibad mit Rutsche, einen See und den Jugendzeltplatz, dessen Sanitärgebäude sogar einen Architekturpreis gewonnen hat. Menschen schätzen diese Vorzüge. Und Störche offenbar auch. Jedenfalls scheinen die beiden Exemplare, die vergangene Woche für Wirbel sorgten, weil sie sich vermeintlich auf dem Schornstein der alten Molkerei häuslich niederlassen wollten, Gefallen an der Gemeinde gefunden zu haben. Am Wochenende hat sie Gemeinderat Anton Fasching wieder entdeckt – diesmal auf der Sirene auf dem Dach der Alten Schule. Alte Molkerei, Alte Schule – vielleicht mag es das Duo ja historisch. tog