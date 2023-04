VdK Mammendorf blickt auf 75 Jahre zurück

Von: Helga Zagermann

Der Vorstand: (v.l.) Anton Fasching (Beisitzer), Hans Leitmair (Vize-Vorsitzender), Christa Leitmair (Kassiererin), Maria Bernhard (Vorsitzende), Heidi Klinger (Frauenbeauftragte) und Theresia Wolfmüller (Schriftführerin). Manfred Heimerl (r.), Dritter Bürgermeister und Beisitzer beim VdK, betonte, man könne stolz sein auf den örtlichen VdK. © Klaus Becker

Der Mammendorfer Ortsverband des VdK hat sein 75-jähriges Bestehen gefeiert.

Mammendorf – Dazu blickte die aktuelle Vorsitzende Maria Bernhard in der Jahresversammlung auf die Geschichte seit 1948 zurück. Zudem gab es einen Festgottesdienst.

360 Mitglieder hat der VdK in Mammendorf, ist also vor Ort stark vertreten und aktiv. Das hat auch mit der Konstanz an der Spitze zu tun: Seit 1999 leiten Maria Bernhard und ihr Stellvertreter Hans Leitmair den Ortsverband.

Beide wurden bei den Neuwahlen bestätigt, ebenso Kassiererin Christa Leitmair und die Beisitzer Anton Fasching sowie Manfred Heimerl. Heidi Klinger ist Frauenbeauftragte. Nach acht Jahren als Schriftführerin wurde Manuela Florian mit Blumen verabschiedet. Ihre Position übernimmt Theresia Wolfmüller.

Die zur Jahresversammlung des Ortsverbands nach Mammendorf gekommene VdK-Kreisgeschäftsführerin Manuela Lippold betonte, wie wichtig in diesen sozialpolitisch unsicheren Zeiten der VdK sei. Danach informierte sie über das Schwerbehindertenrecht. zag

