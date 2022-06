Feuerwehr bereitet Fest vor - mit neuen Fahrzeugen voll zufrieden

Von: Helga Zagermann

Die neuen Fahrzeuge in Mammendorf. © FFW Mammendorf

Großes Fest bei der Feuerwehr in Mammendorf: Am kommenden Samstag, 18. Juni, werden die beiden neuen Fahrzeuge gesegnet, das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) und das Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20).

Mammendorf – Verbunden wird das Ganze mit einem Tag der offenen Tür und einer Party. Im Interview erklärt Kommandant Christian Huber, was alles gefeiert wird.

Herr Huber, seit 11. November 2021 stehen die beiden neuen Fahrzeuge in Mammendorf. Was ist seitdem passiert?

Sehr viel. Auch durch die Pandemie war es ein großer Aufwand, alle 30 Maschinisten und die anderen 45 Feuerwehrleute an den beiden Fahrzeugen zu schulen. Die Maschinisten hatten Fahrertraining und Bedientraining, die restlichen Kameraden mussten ebenfalls mehrere Schulungsmodule durchlaufen. Oft am Wochenende. Das Ausbilderteam war mehrfach die Woche im Einsatz. Die Sache vereinfacht hat, dass die beiden Fahrzeuge nahezu baugleich sind. Deshalb haben wir sie genau so und zeitgleich bestellt. Am 20. Dezember waren die meisten durch. Dann gingen die Fahrzeuge in den Dienst.

Kommandant Christian Huber. © Anton Fasching

Wann kam der erste Einsatz?

Das dauerte nicht lange. Das LF 20 war schon zwei Tage später bei einem Unfall auf einer Baustelle in Ebersried im Kreis Dachau dazualarmiert. Das HLF 20 war bereits am 23. Dezember unterwegs.

Und – hat alles geklappt?

Ja. Und mittlerweile, nach mehreren Einsätzen, sind die Fahrzeuge nicht mehr wegzudenken. Wir sind rundum zufrieden.

Es musste also nicht nachgesteuert werden?

Doch, aber das ist ein ganz normaler Vorgang. Es dauert etwa ein Jahr, bis alles hundertprozentig so ist, wie wir es haben wollen. In dieser Zeit ist man weiter mit dem Hersteller im Gespräch. Da wird auch mal eine Schraube nachgezogen – im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind also im Feinschliff. Aber richtige Probleme oder gar Ausfälle gab es nie.

Und die beiden alten Fahrzeuge?

Die sind beide versteigert worden. Eines ging nach Litauen. Und wenn ich mit dem Einsatz von einem Übersetzungsprogramm alles richtig verstanden habe, landete es dort bei einer Feuerwehr, die ihr bisheriges Fahrzeug dafür in die Ukraine schicken wollte. Das zweite Fahrzeug hat – mit anderen Fahrzeugen – ein Bauunternehmer aus der Oberpfalz ersteigert. Er hat wohl die Absicht, mehrere Feuerwehrautos in die Ukraine zu liefern. Das würde uns alle freuen.

Aber jetzt zum Fest. Was wird gefeiert?

Wir verbinden alles: Sommerfest, Tag der offenen Tür und Segnung. Start ist am 18. Juni um 14 Uhr am Feuerwehrhaus an der Augsburger Straße. Dann gibt es zwei Vorführungen von uns: einen simulierten Einsatz bei einem Autounfall und einen Pkw-Brand. Zudem ist der Klassiker zu sehen: die Fettexplosion. Kinder können spielen und sich die neuen Fahrzeuge anschauen. Sie dürfen sich sogar mal hineinsetzen. Es wird ein Sprungpolster aufgeblasen und getestet. Um 17 Uhr werden die beiden neuen Fahrzeuge gesegnet. Zudem wird ein neuer Lkw für den Bauhof geweiht – und unsere Feuerwehrfahne nach der Restaurierung. Ab 18 Uhr wird gegrillt, um 21 Uhr startet die Open-Air-Party mit DJ.